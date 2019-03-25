Скорее участвуйте! Rus.Postimees разыгрывает билеты на конференцию TEDxLasnamäe!

В следующую субботу, 6 апреля, в Таллинне состоится традиционная конференция TEDxLasnamäe, на которую портал Rus.Postimees разыгрывает два билета (по одному на руки).
TEDxLasnamäe объединяет ярких людей и представителей мира технологий, развлечений и дизайна, которые готовы поделиться идеями, достойными распространения. За последние шесть лет TEDxLasnamäe стал одним из самых знаковых событий весны и крупнейшей русскоязычной конференцией Эстонии. Участников мероприятия ожидает насыщенный день с речами спикеров, вдохновляющими идеями, сюрпризами, интерактивной программой и, конечно, обедом.
Полный список спикеров TEDxLasnamäe будет обнародован в ближайшие дни, а пока публикуем имена некоторых из них:
- Кандидат наук, специалист по машинному обучению Анна Альянаки: «Я хотела создать новую технологию, которая могла бы подобрать (или, возможно, сочинить) такую музыку, которая меняла бы эмоцию слушателя на любую желаемую».
- Дизайнер Дан Миккин уверена, что задача дизайна – это сделать мир вокруг нас лучше. Для этого надо всего лишь посмотреть на свой продукт или услугу глазами человека, для которого это все задумано.
- Доктор технических наук, лектор Марина Кричевская. Стекла, которые очищают сами себя, воду и воздух. Требуется лишь солнечный луч. Это не магия, а технология будущего, над которой работают в том числе и в Эстонии.
- Кинорежиссер Ильмар Рааг: «12-13-летние мальчики сымитировали сцену издевательства, показанную в моем фильме „Класс“. Эти дети поняли мой фильм, направленный против школьного насилия, нечто совершенно иное. Как это возможно? Я стал это выяснять», - говорит он.
- Мама, блогер и учредитель НКО Vivere erakool Анастасия Закурдаева: «Что делать, если на тебя упало небо? У нас родился сын. Но нас никто не поздравил, потому что он сразу оказался в реанимации. К нашему потрясению, врачи сказали, что ему не выжить и предлагали сразу отключить аппараты жизнеобеспечения. Вопреки их совету, мы не сдались, и оказалось, что жизнь может быть прекрасной в своем разнообразии».
- Автоматический перевод текста — привычная технология современности, над которой работают в том числе и в Тартуском университете. Зачем изобретать велосипед? Потому что эту технологию можно улучшить! И, конечно, на конференции будет спикер, который об этом расскажет - доцент Тартуского университета, руководитель кафедры языковых технологий института компьютерных наук Марк Фишель.
- Что делать, когда попытки похудеть ради мечты приводят к ее краху, страданиям и истощению? Можно опустить руки. Но модель плюс-сайз Виктории Скрынник этого не сделала, и так начался ее путь к идее о безусловной любви.
- Это может показаться невероятным, но заниматься сельским хозяйством в густонаселенном городе возможно. Как? При помощи вертикального фарминга, о котором расскажет фермер Максим Киричко. Что требуется, чтобы получить урожай? Горизонтальная поверхность, солнце и почва. Всегда было так. Но, если отказаться от догм, мыслить вне границ, подходить к решению задач творчески, скрещивая уже существующие технологии, результата можно достичь и в подвальных помещениях мегаполиса.