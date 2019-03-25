Скорее участвуйте! Rus.Postimees разыгрывает билеты на конференцию TEDxLasnamäe!

TEDxLasnamäe объединяет ярких людей и представителей мира технологий, развлечений и дизайна, которые готовы поделиться идеями, достойными распространения. За последние шесть лет TEDxLasnamäe стал одним из самых знаковых событий весны и крупнейшей русскоязычной конференцией Эстонии. Участников мероприятия ожидает насыщенный день с речами спикеров, вдохновляющими идеями, сюрпризами, интерактивной программой и, конечно, обедом.