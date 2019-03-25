Неожиданная сделка: два старейших туристических бюро Эстонии объединяются

Wris AS принадлежит холдингу Айли Кягу Aka Holding OÜ. В связи с консолидацией в концерне Estravel будут более выгодные цены и условия поставки на международном рынке, благодаря растущим суммарным объемам покупок рейсовых услуг.

Более выгодные цены в свою очередь позволят объединяющимся более эффективно конкурировать с иностранными туристическими бюро, в руках которых благодаря приграничным покупкам находится важная часть рынка, что однако не отражено ни в доступной статистике, ни в государственной статистике.

Директор и владелец Estravel Марк Айво Такис в предоставленному Департаменту конкуренции ходатайство отмечает, что увеличение доли отечественных туристических бюро на внутреннем рынке Эстонии принесет прибыль государству в виде прямых и косвенных налогов, которые сейчас государство утрачивает.