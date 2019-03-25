Неожиданная сделка: два старейших туристических бюро Эстонии объединяются

Туристическое бюро Estravel Holding приобретает 75% акцией другого туроператора Wris, передает Postimees со ссылкой на Департамент конкуренции.
Wris AS принадлежит холдингу Айли Кягу Aka Holding OÜ. В связи с консолидацией в концерне Estravel будут более выгодные цены и условия поставки на международном рынке, благодаря растущим суммарным объемам покупок рейсовых услуг.
Более выгодные цены в свою очередь позволят объединяющимся более эффективно конкурировать с иностранными туристическими бюро, в руках которых благодаря приграничным покупкам находится важная часть рынка, что однако не отражено ни в доступной статистике, ни в государственной статистике.
Директор и владелец Estravel Марк Айво Такис в предоставленному Департаменту конкуренции ходатайство отмечает, что увеличение доли отечественных туристических бюро на внутреннем рынке Эстонии принесет прибыль государству в виде прямых и косвенных налогов, которые сейчас государство утрачивает.
Консолидированный оборот Estravel составлял 88,1 миллионов евро. Доход от продаж Wris AS в 2017 году составил 12,3 миллионов евро. Предприятие сообщило, что в связи с консолидацией деятельность акционерного общества не изменится, поскольку сотрудников не сокращают и не объединяют коммерческую деятельность.