Пн, 25.03.2019
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Неожиданная сделка: два старейших туристических бюро Эстонии объединяются

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Бывший владелец Wris Айли Кягу.

ФОТО: Tairo Lutter

Туристическое бюро Estravel Holding приобретает 75% акцией другого туроператора Wris, передает Postimees со ссылкой на Департамент конкуренции.

Wris AS принадлежит холдингу Айли Кягу Aka Holding OÜ. В связи с консолидацией в концерне Estravel будут более выгодные цены и условия поставки на международном рынке, благодаря растущим суммарным объемам покупок рейсовых услуг.

Более выгодные цены в свою очередь позволят объединяющимся более эффективно конкурировать с иностранными туристическими бюро, в руках которых благодаря приграничным покупкам находится важная часть рынка, что однако не отражено ни в доступной статистике, ни в государственной статистике.

Директор и владелец Estravel Марк Айво Такис в предоставленному Департаменту конкуренции ходатайство отмечает, что увеличение доли отечественных туристических бюро на внутреннем рынке Эстонии принесет прибыль государству в виде прямых и косвенных налогов, которые сейчас государство утрачивает.

Консолидированный оборот Estravel составлял 88,1 миллионов евро. Доход от продаж Wris AS в 2017 году составил 12,3 миллионов евро. Предприятие сообщило, что в связи с консолидацией деятельность акционерного общества не изменится, поскольку сотрудников не сокращают и не объединяют коммерческую деятельность.

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