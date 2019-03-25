«За свободу, против лжи!»: высказывания Хельме доказывают двуличность ключевых партийных фигур

Член команды организаторов предстоящей манифестации «За свободу, против лжи!» Антония Наэль прокомментировала русскому порталу Postimees высказывание Марта и Мартина Хельме о возможных беспорядках в случае, если EKRE не попадет в правительство. Приводим комментарий в полном объеме:
«Очевидно, что мы не можем дать юридическую оценку (высказываниям Хельме - ред.). Для этого в Эстонии есть соответствующие государственные учреждения. Однако признаем, что имеем дело с однозначно неприличными и неподобающими для эстонской политической культуры высказываниями. Сейчас нет планов обращаться в полицию или КАПО. При этом слова и призывы обладают силой. Со своей стороны постараемся максимально проследить, чтобы манифестация оказалась безопасной для всех участников. Надеемся, высказывания Хельме не спрвоцировали ни у кого появление мыслей, способных привести к достойным сожаления последствиям. Подчеркиваем: наши манифестации как в Эстонии, так и зарубежом - мирные.
Выражаем надежду, что слова Марта и Мартина Хельме не подтолкнут людей к насилию. При этом надо признать, что глядя на происходящее в соцмедия EKRE, можно обнаружить там призывы к насилию против участников манифестации. Это в какой то мере вопрос о курице и яйце - EKRE пытается воодушевить своих избирателей, или говорит то, что избиратели давно желали услышать?
В отличие от произвольных утверждений EKRE, мы говорим опираясь на факты и поэтому воздержимся в этом случае от оценок. Но учитывая, сколь значительный урожай голосов на выборах получили демократические силы; сколь многим людям близка кампания #KõigiEesti; а также присланные на нашу собственную страницу сообщения со словами поддержки - осмелимся предположить, что большинство жителей Эстонии поддерживают не злобные выкрики, а открытое, основанное на фактах общение. Как в политике, так и на улице. И у себя дома.
Обнародованные сегодня угрозы со стороны Марта и Мартина Хельме вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Находим, что сделанные Хельме заявления доказывают двуличность ключевых фигур партии. С одной стороны, ходят разговоры о смягчении риторики EKRE, при этом, по своим альтернативным медиа-каналам, они призывают готовиться к борьбе с соотечественниками.
EKRE и их сторонники на протяжении нескольких лет организовывали манифестации. Будь то Марракешский договор, прямая демократия, Закон о сожительстве или многие другие вопросы на которых сосредотачивались сторонники EKRE. Также можно упомянуть, что ставшее традиционным факельное шествие тоже является своего рода манифестацией (или парадом, как, например, ЛГБТ-парад). Никогда ранее ни одна находившаяся у власти партия не отвечала на действия EKRE прямыми угрозами. В крайнем случае, выказывалось порицание, но этого порой удостаивалась риторика EKRE, а не их конституционное право на волеизъявление.
Мы считаем крайне неуместным, что стремящиеся создать коалицию партии говорят о демократических результатах выборов, но при этом один из потенциальных партнеров готов призывать к насилию в случае, если коалиция не сложится.
Находим, что свободные волеизъявления - это законный способ участвовать в жизни государства и в обсуждении важных для общества вопросов. Это составная часть свободы убеждений и свободы слова. Но необходимо оставаться мирными и относиться друг к другу уважительно. Это многократно подчеркивалось организаторами нашей акции, и это будет повторено непосредственно во время манифестации. Выражаем надежду, что вместо отправки людей в окопы, Март и Мартин Хельме возьмут на себя ответственность за свои слова и четко скажут своим сторонникам о недопустимости насилия. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра ни один житель Эстонии не хочет видеть на наших улицах взрыв.
Просим политиков EKRE и членов их партии уважать конституционное право на мирное волеизъявление. Верим, что уважение к Конституции выражается и в уважении к Эстонскому государству. Запугивание не может быть легитимным методом общения. Вместо противостояния, политики EKRE могли бы попытаться ответить на то, что нас волнует, что касается соблюдения основных прав».
Манифестация «ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!» состоится в воскресенье 31 марта в 12.00 в Старом городе Таллинна. Манифестация призывает всех жителей Эстонии выразить недовольство политиками, которые угрожают ограничить их свободу.
«Нынешние коалиционные переговоры между Центристской партией, партией «Отечество» и Эстонской консервативной народной партией ставят под удар основные права жителей Эстонии. В переговорах участвует партия, добившаяся политических успехов за счет разделения общества с помощью лжи. Покажем, что мы против этого. Мы желаем, чтобы политики уважали Эстонскую Конституцию, дающую определение основам нашего государства. Согласно Конституции, никого нельзя дискриминировать из-за национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений. Нас беспокоит, что в потенциальное правительство Эстонии вовлекается партия, чья нескрываемая риторика работает во вред принципам Конституции.
Соберемся вместе и скажем: «ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!».
Манифестация начнется перед Вирускими воротами, оттуда будем двигаться через Ратушную площадь на площадь Свободы. Манифестация мирная. Это внепартийная гражданская инициатива. Приносить с собой партийную символику запрещено. В этот же день манифестации пройдут в других эстонских городах, а также перед посольствами Эстонии в странах Европы», - сказано на странице группы в Фейсбуке.