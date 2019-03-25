«За свободу, против лжи!»: высказывания Хельме доказывают двуличность ключевых партийных фигур

Просим политиков EKRE и членов их партии уважать конституционное право на мирное волеизъявление. Верим, что уважение к Конституции выражается и в уважении к Эстонскому государству. Запугивание не может быть легитимным методом общения. Вместо противостояния, политики EKRE могли бы попытаться ответить на то, что нас волнует, что касается соблюдения основных прав».

Манифестация «ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!» состоится в воскресенье 31 марта в 12.00 в Старом городе Таллинна. Манифестация призывает всех жителей Эстонии выразить недовольство политиками, которые угрожают ограничить их свободу.

«Нынешние коалиционные переговоры между Центристской партией, партией «Отечество» и Эстонской консервативной народной партией ставят под удар основные права жителей Эстонии. В переговорах участвует партия, добившаяся политических успехов за счет разделения общества с помощью лжи. Покажем, что мы против этого. Мы желаем, чтобы политики уважали Эстонскую Конституцию, дающую определение основам нашего государства. Согласно Конституции, никого нельзя дискриминировать из-за национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений. Нас беспокоит, что в потенциальное правительство Эстонии вовлекается партия, чья нескрываемая риторика работает во вред принципам Конституции.

Соберемся вместе и скажем: «ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!».

Манифестация начнется перед Вирускими воротами, оттуда будем двигаться через Ратушную площадь на площадь Свободы. Манифестация мирная. Это внепартийная гражданская инициатива. Приносить с собой партийную символику запрещено. В этот же день манифестации пройдут в других эстонских городах, а также перед посольствами Эстонии в странах Европы», - сказано на странице группы в Фейсбуке.