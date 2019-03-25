Закон: блоки с граффити возле Художественной академии следует считать произведением искусства

Городское пространство Таллинна в последние годы украсило несколько произведений искусства: в 2016 году в Кадриорге появилось изваяние Яана Поски, в Полицейском парке в феврале этого года установили памятник супругам Лендерам, в мае вернут на место бюст Пауля Кереса, а в скором времени появится и монумент Георгу Отсу. Два исписанных граффити бетонных блока напротив Эстонской художественной академии тоже официально считаются произведениями искусства, передает Rus.ERR.