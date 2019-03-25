Закон: блоки с граффити возле Художественной академии следует считать произведением искусства

Городское пространство Таллинна в последние годы украсило несколько произведений искусства: в 2016 году в Кадриорге появилось изваяние Яана Поски, в Полицейском парке в феврале этого года установили памятник супругам Лендерам, в мае вернут на место бюст Пауля Кереса, а в скором времени появится и монумент Георгу Отсу. Два исписанных граффити бетонных блока напротив Эстонской художественной академии тоже официально считаются произведениями искусства, передает Rus.ERR.
"Закон устанавливает принцип, согласно которому неотъемлемой частью строительства здания общественного пользования должен являться заказ произведений искусства, соответствующего этому зданию. Подобный целевой заказ произведений искусства широко известен в остальном мире уже на протяжении десятилетий, и в общественном пространстве Таллинна таких произведений немало: вспомним скульптуру "Сумерки" возле торгового центра "Виру", масштабное граффити-панно на стене бизнес-центра Ülemiste или художественные объекты в зданиях Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации", – перечислила искусствовед Эвелины Ведом.
"Мне кажется, что по замыслу блоки вписываются в городское пространство и академию они своей близостью точно не пугают", – сказал выпускник EKA, архитектор Юхан Рохтла из бюро Kuu arhitektid.