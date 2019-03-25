Пн, 25.03.2019
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  • Не пугайтесь военных и громких звуков: в Таллинне пройдут учения Сил обороны

Не пугайтесь военных и громких звуков: в Таллинне пройдут учения Сил обороны

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Взрывпакет. Иллюстративный снимок.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

С 3 по 7 апреля Силы обороны проведут на территории бывшей Таллиннской тюрьмы (ул. Магазини, 35) учения, в процессе которых входящие в состав боевой группы 1-й пехотной бригады НАТО военнослужащие бельгийской роты выполнят различные упражнения.

В учениях примут участие около 200 военнослужащих, при этом будут использоваться ручное огнестрельное оружие и средства имитации (дымовые шашки, взрывпакеты, холостые патроны), что создаст довольно высокий уровень шума.

Весь этот арсенал будет использоваться в промежутке от 8:00 до 22:00, так что ночной покой жителей нарушен не будет. Силы обороны обеспечат безопасность жителей и рассчитывают на понимание с их стороны.

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