Не пугайтесь военных и громких звуков: в Таллинне пройдут учения Сил обороны

В учениях примут участие около 200 военнослужащих, при этом будут использоваться ручное огнестрельное оружие и средства имитации (дымовые шашки, взрывпакеты, холостые патроны), что создаст довольно высокий уровень шума.

Весь этот арсенал будет использоваться в промежутке от 8:00 до 22:00, так что ночной покой жителей нарушен не будет. Силы обороны обеспечат безопасность жителей и рассчитывают на понимание с их стороны.