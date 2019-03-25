Мэр Таллинна: Идеология не должна затмевать человечности

«В ходе массовых депортаций, состоявшихся 25 марта 1949 года, более 22 000 человек сослали из Эстонии в Сибирь и не только. Это было сделано без решения суда, без снисхождения к детям, старикам, не говоря уже о полных сил людях. Многие депортированные не вернулись назад, погибнув в ГУЛаге от голода, холода и работы до изнеможения», - напомнил Аас.