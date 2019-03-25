Ратас осудил угрозы EKRE

"На данный момент конкретных договоренностей мы не заключили. Речь идет примерно о 15 темах, требующих серьезного обсуждения, все они важны для живущих в Эстонии людей, для Эстонии, и на них пойдет немного больше времени", - сказал Ратас.

К тебе образования, по словам Ратаса, отнеслись единодушно. "Улучшить уровень эстонского языка следует на всех уровнях. Как и бывает со сложными темами, их нужно обсуждать дольше, чем один день", - сказал он.

Политики, представляющие EKRE, Март и Мартин Хельме, пообещали, что если нынешние коалиционные переговоры прервутся, на улицах страны начнутся беспорядки. Ратас осудил подобные угрозы. "Мы должны в любом случае гарантировать демократическое и свободное общество. Подобные угрозы, что кто-то выйдет на улицы с плохими мыслями, никогда не могут быть уместны", - сказал он.