Ратас осудил угрозы EKRE
25 марта 2019, 18:48
Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас сказал журналистам, что на сегодняшних коалиционных переговорах обсуждались разные темы и завтра обсуждение продолжится. Сегодня представители Центристской партии, "Отечества" и EKRE обсуждали противоречивые темы, которые еще не были затронуты.
"На данный момент конкретных договоренностей мы не заключили. Речь идет примерно о 15 темах, требующих серьезного обсуждения, все они важны для живущих в Эстонии людей, для Эстонии, и на них пойдет немного больше времени", - сказал Ратас.
К тебе образования, по словам Ратаса, отнеслись единодушно. "Улучшить уровень эстонского языка следует на всех уровнях. Как и бывает со сложными темами, их нужно обсуждать дольше, чем один день", - сказал он.
Политики, представляющие EKRE, Март и Мартин Хельме, пообещали, что если нынешние коалиционные переговоры прервутся, на улицах страны начнутся беспорядки. Ратас осудил подобные угрозы. "Мы должны в любом случае гарантировать демократическое и свободное общество. Подобные угрозы, что кто-то выйдет на улицы с плохими мыслями, никогда не могут быть уместны", - сказал он.
Председатель EKRE Март Хельме и председатель "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер на звонки журналистов не ответили.