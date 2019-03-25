Керсти Кальюлайд: только вместе можно противостоять возрождению тоталитарного мышления

Выступая во время церемонии, прошедшей на мемориале жертвам коммунизма, президент Керсти Кальюлайд подчеркнула, что только вместе можно противостоять возрождению тоталитарного мышления и всепоглощающей жестокости, отстоять свободный мир и общество, в котором никто не испытывает чувства страха.

"Только основанное на демократии и свободе государство может апеллировать к международному праву и справедливости. Все это наш страховой полис. Сберегая нашу независимость, демократию и гражданские свободы, мы становимся уверенными в том, что зло никогда больше не постучится в двери живущих здесь людей", - сказала президент.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу в своем выступлении сказал, что мартовская депортация была крупнейшей в 20 веке античеловеческой операцией террора в Эстонии, целью которой было запугать эстонское крестьянство и ликвидировать семьи лесных братьев и националистов, чтобы уничтожить сопротивление оккупантам.

"Жертвами депортации пали женщины, дети и старики. На памятные доски мемориала занесены именно почти 3000 человек, которые 70 лет назад пали жертвами этой операции и в результате расстались с жизнью. Мы должны хранить память о них", - сказал Рейнсалу.

"Важно, чтобы грядущие поколения знали, что потеряли эти люди в те дни. Не только для того, чтобы знать это просто как факт из учебника истории, а для того, чтобы видеть, что у нас есть сейчас. Ценить права и свободу человека, независимо от национальности или происхождения. Оценить возможность получения образования, даже более высшего образования на родном языке. Чтобы отдать дать уважения нашим ставшим жертвой предкам, которые отдали за Эстонию,- сказал представитель Союза корпораций Эстонии Карел Паан.