Вопрос магистерской степени Райнера Вакра все еще остается открытым

Несмотря на то, что академическая комиссия Таллиннского университета еще на позапрошлой неделе признала бакалаврскую работу политика Райнера Вакра плагиатом, вынесение административного решения займет около десяти дней, и неизвестно, что станет после этого с магистерской степенью Вакра, передает Rus.ERR.
Комиссия 15 марта единодушно решила, что дипломная работа Вакра – плагиат, и предложила ректору аннулировать его диплом. Но вынесение решения ректором займет время.
"По всей вероятности, сегодня или завтра мы отправим официальный ответ академической комиссии Вакра и его представителю, у которых в течение пяти дней будет право внести свои предложения и поправки, а также оценить корректность этого решения со своей точки зрения", – объяснил в понедельник ERR проректор ТЛУ по учебной части Прийт Рейска.
По его словам, официальное решение будет сделано только после этого, и примерно неделю займет административное решение.