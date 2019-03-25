Пн, 25.03.2019
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Вопрос магистерской степени Райнера Вакра все еще остается открытым

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Райнер Вакра.

ФОТО: TOOMAS TATAR/PM/SCANPIX BALTICS

Несмотря на то, что академическая комиссия Таллиннского университета еще на позапрошлой неделе признала бакалаврскую работу политика Райнера Вакра плагиатом, вынесение административного решения займет около десяти дней, и неизвестно, что станет после этого с магистерской степенью Вакра, передает Rus.ERR.

Комиссия 15 марта единодушно решила, что дипломная работа Вакра – плагиат, и предложила ректору аннулировать его диплом. Но вынесение решения ректором займет время.

"По всей вероятности, сегодня или завтра мы отправим официальный ответ академической комиссии Вакра и его представителю, у которых в течение пяти дней будет право внести свои предложения и поправки, а также оценить корректность этого решения со своей точки зрения", – объяснил в понедельник ERR проректор ТЛУ по учебной части Прийт Рейска.

По его словам, официальное решение будет сделано только после этого, и примерно неделю займет административное решение. 

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