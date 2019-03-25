Вопрос магистерской степени Райнера Вакра все еще остается открытым

"По всей вероятности, сегодня или завтра мы отправим официальный ответ академической комиссии Вакра и его представителю, у которых в течение пяти дней будет право внести свои предложения и поправки, а также оценить корректность этого решения со своей точки зрения", – объяснил в понедельник ERR проректор ТЛУ по учебной части Прийт Рейска.