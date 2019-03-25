Полиция просит помощи свидетелей ДТП на площади Вабадузе
Сегодня, 25 марта, примерно в 15.50 в Таллиннe у остановки общественного транспорта на площади Вабадузе произошло ДТП, в котором пострадал пожилой мужчина.
По предварительным данным, автобус ехал по площади Вабадузе в левом ряду в сторону бульвара Кааpли, когда у автобусной остановки ехавший справа от автобуса легковой автомобиль совершил маневр налево в сторону улицы Роозикрантси. Чтобы избежать столкновения, автобус резко затормозил, в результате чего упал и получил повреждения пассажир автобуса, 74-летний мужчина.
Автомобиль уехал, не останавливаясь. Автобус продолжил движение до остановки Linnu tee, оттуда вызванная скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
Свидетелей этого ДТП или совершившего маневр водителя легкового автомобиля полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.