Пн, 25.03.2019
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  • Полиция просит помощи свидетелей ДТП на площади Вабадузе

Полиция просит помощи свидетелей ДТП на площади Вабадузе
Есть пострадавший

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Мигалки полицейской машины. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сегодня, 25 марта, примерно в 15.50 в Таллиннe у остановки общественного транспорта на площади Вабадузе произошло ДТП, в котором пострадал пожилой мужчина.

По предварительным данным, автобус ехал по площади Вабадузе в левом ряду в сторону бульвара Кааpли, когда у автобусной остановки ехавший справа от автобуса легковой автомобиль совершил маневр налево в сторону улицы Роозикрантси. Чтобы избежать столкновения, автобус резко затормозил, в результате чего упал и получил повреждения пассажир автобуса, 74-летний мужчина.

Автомобиль уехал, не останавливаясь. Автобус продолжил движение до остановки Linnu tee, оттуда вызванная скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

Свидетелей этого ДТП или совершившего маневр водителя легкового автомобиля полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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