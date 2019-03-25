Полиция просит помощи свидетелей ДТП на площади Вабадузе

По предварительным данным, автобус ехал по площади Вабадузе в левом ряду в сторону бульвара Кааpли, когда у автобусной остановки ехавший справа от автобуса легковой автомобиль совершил маневр налево в сторону улицы Роозикрантси. Чтобы избежать столкновения, автобус резко затормозил, в результате чего упал и получил повреждения пассажир автобуса, 74-летний мужчина.