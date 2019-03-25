В память о депортации Ратушную площадь Нарвы заполнили свечами

70 лет назад, 25 марта 1949 года в Эстонии началась массовая депортация, в ходе которой советская власть насильственно переселила в Сибирь около 22 000 человек. Вечером в Нарве, как и в других городах республики, память жертв репрессий почтили зажжением свечей.
На Ратушной площади Нарвы представители молодежных организаций и местные жители зажгли три тысячи свечей. Расставлять свечи начали около шести часов вечера, одновременно с тем, как тысячи свечей появлялись на площади Свободы в Таллинне, на Ратушной площади в Тарту и на площади Независимости в Пярну.
В Нарве эта церемония прошла третий год подряд.
Задумчиво, кто-то молча, кто-то переговариваясь на эстонском или русском, люди зажигали всё новые и новые свечи. Некоторые из немногочисленных прохожих подходили и спрашивали, что происходит.
Ранее, в полдень памятная церемония прошла у железнодорожного вокзала, откуда 70 лет назад людей увозили в Сибирь в вагонах для скота. А после зажжения свечей на Ратушной площади в театральном центре Vaba Lava началась видеотрансляция спектакля режиссера Норильского театра драмы Анны Бабановой "Жди меня, и я вернусь" - документальной постановки о лагерях норильского ГУЛАГа.