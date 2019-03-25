В память о депортации Ратушную площадь Нарвы заполнили свечами

На Ратушной площади Нарвы представители молодежных организаций и местные жители зажгли три тысячи свечей. Расставлять свечи начали около шести часов вечера, одновременно с тем, как тысячи свечей появлялись на площади Свободы в Таллинне, на Ратушной площади в Тарту и на площади Независимости в Пярну.

В Нарве эта церемония прошла третий год подряд.

Задумчиво, кто-то молча, кто-то переговариваясь на эстонском или русском, люди зажигали всё новые и новые свечи. Некоторые из немногочисленных прохожих подходили и спрашивали, что происходит.