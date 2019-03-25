Нужна помощь свидетелей: автобус сбил 16-летнюю девушку и уехал

По предварительным данным, автобус синего цвета Irisbus Crossway двигался по бульвару Эстония в направлении улицы Гонсиори и наехал на переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку. Девушка пересекала дорогу от центра Viru в сторону Tallinna Kaubamaja. По предварительным данным, она пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Автобус уехал с места происшествия. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

"Вне зависимости от того, кто стал причиной ДТП, действия водителя, покинувшего место происшествия, не предложив пострадавшей помощи, достойны порицания. Водитель автобуса должен был остаться на месте ДТП и позвонить на 112", - сказал руководитель аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа.