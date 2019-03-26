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  • ДТП на Таллиннской окружной дороге: возможный виновник скрылся с места происшествия

ДТП на Таллиннской окружной дороге: возможный виновник скрылся с места происшествия

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Kiirabi viis tööõnnetuses vigastada saanud mehe haiglasse.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees /

В понедельник, 25 марта, на Таллиннское окружной дороге произошло ДТП с участием грузового автомобиля и двух легковушек, в котором пострадал один человек, сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент имел место около 8.10 в волости Раэ Харьюского уезда на восьмом километре Таллиннской окружной дороги. По предварительным данным, пока неустановленный грузовой автомобиль начал перестраиваться из правой полосы в левую, где столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, которым управляла 52-летняя женщина. От удара легковушку отбросило на дорожное ограждение. В остановившийся Nissan сзади врезался Opel Astra Carvan, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

Грузовик скрылся с места происшествия. Водителя Opel доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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