ДТП на Таллиннской окружной дороге: возможный виновник скрылся с места происшествия

В понедельник, 25 марта, на Таллиннское окружной дороге произошло ДТП с участием грузового автомобиля и двух легковушек, в котором пострадал один человек, сообщила пресс-служба МВД.
Инцидент имел место около 8.10 в волости Раэ Харьюского уезда на восьмом километре Таллиннской окружной дороги. По предварительным данным, пока неустановленный грузовой автомобиль начал перестраиваться из правой полосы в левую, где столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, которым управляла 52-летняя женщина. От удара легковушку отбросило на дорожное ограждение. В остановившийся Nissan сзади врезался Opel Astra Carvan, за рулем которого находился 52-летний мужчина.
Грузовик скрылся с места происшествия. Водителя Opel доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.