Выборы президента Украины: чего опасается и чего ожидает Евросоюз

Главное для ЕС - чтоб выборы были честными

"Кого избирать - это решение только самих украинцев, - подчеркнул в разговоре с DW глава делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Дариуш Росати. - Мы готовы сотрудничать с любым демократически избранным президентом".

Евродепутат Анна Мария Корацца Бильдт из фракции Европейской народной партии хотя и указала на заинтересованность ЕС в надежных партнерах на Украине, которые бы сохранили и ускорили реформы, но при этом отметила: "Я не думаю, что мы в ЕС или в Европарламенте должны комментировать того или иного кандидата". Для Евросоюза, продолжила Корацца Бильдт, важным является "безукоризненность избирательного процесса, выборы должны быть свободными и честными".

Ее коллега из фракции "зеленых" Ребекка Хармс подчеркивает, что, несмотря на все нарекания и критику, звучащую в адрес кандидатов, важно, что у украинцев есть выбор, и что эти выборы могут пройти честно. Убедиться в том, насколько избирательный процесс на Украине действительно соответствуют международным нормам, намерен и Европарламент. Для этого на Украину отправится миссия для наблюдения за выборами, в состав которой войдут шесть евродепутатов.

Надежда на продолжение реформ

Тем временем в ЕС не скрывают, что хотели бы видеть продолжение реформ на Украине. "Мы очень надеемся, что кого бы ни избрали, этот человек продолжит проевропейский курс, - добавляет Росати. - Я достаточно оптимистично настроен в этом вопросе, потому что знаю, что такова воля большинства граждан Украины".

Еще больше уверенности у Хармс: "Я не верю, что у президента Украины, все равно кто им будет, будет шанс развернуть процесс реформ против воли граждан Украины. У меня лично совершенно твердая уверенность, что граждане являются гарантией успешности курса реформ".

Не сомневаются в продолжении сотрудничества между Украиной и ЕС после нынешних выборов и брюссельские эксперты. "Я думаю, хорошие отношения между ЕС и Украина сохранятся, независимо от того, кто из кандидатов победит", - сказал, отвечая на вопрос DW, Бруно Лете, аналитик Германского фонда Маршалла. Лете обращает внимание на то, что для прекращения реализации нынешних проектов или евроинтеграционных инициатив просто нет электоральной поддержки.

Эксперт брюссельского аналитического центра EPC Аманда Пол также надеется, что реформы на Украине продолжатся. По ее выражению, у Киева просто нет другого выбора. В то же время Пол признала, что сейчас неизвестно, чего ожидать от некоторых кандидатов в президенты Украины. Немало вопросов, по ее словам, к шоумену Владимиру Зеленскому, являющемуся новичком в политике и ныне лидирующему в кампании, согласно данным соцопросов. "Ни у кого нет ни малейшего представления, что он будет делать. Его внешняя политика - сейчас это скорее загадка", - считает эксперт.