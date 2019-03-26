Вт, 26.03.2019
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Apple поборется с Netflix за зрителя при помощи фирменного сервиса Apple TV+

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Apple'i tegevjuht Tim Cook tuvustas ettevõtte peakorteris Cupertinos, Californias uut voogedastusplatvormi Apple tv+.

ФОТО: Tony Avelar / AP

Как и ожидалось, компания Apple в понедельник вечером анонсировала фирменный потоковый видеосервис. Он получил название Apple TV+.

Увы, анонс оказался уж очень формальным и практически обошелся без конкретики: компания много говорила о производстве контента (и даже сделала ролик на пять с лишним минут с известными режиссерами и актерами), но мало о том, что пользователь получит. И по какой цене.

Apple TV+ заработает только осенью. Помимо доступа к различным каналам вроде HBO или Showtime, он предложит и оригинальный контент: на данный момент в производстве находится более 25 проектов – фильмов и сериалов. Просматривать их можно будет на устройствах Apple, а также Amazon, Samsung, Vizio и других, пишет ixbt.com. В Apple+ не будет рекламы, а пользователи получат возможность скачивать фильмы, сериалы и телеперадчи для автономного просмотра.

Судя по всему, стоимость подписки на Apple TV+ станет известна ближе к коммерческой эксплуатации сервиса. Например, компания может объявить ее в сентябре на мероприятии, посвященном новым iPhone.

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