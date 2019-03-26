Вт, 26.03.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей

Ужасный вечер Криштиану Роналду

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Portugal's forward Cristiano Ronaldo sits on the pitch during the Euro 2020 qualifying group B football match between Portugal and Serbia at the Luz stadium in Lisbon on March 25, 2019. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

ФОТО: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Главным событием третьего дня второго тура квалификации Евро-2020 стала травма Криштиану Роналду в матче с Сербией.

Матч  Португалия-Сербия для Криштиану начался скверно - уже на первых минутах португальцу разбили нос. В середине первого тайма 34-летний португалец потянул мышцы бедра и вынужден был попросить замену. Сам КриРо заявил прессе, что для восстановления ему понадобится не более 14 дней.

Матч Португалия-Сербия, к слову, завершился ничьей 1-1.

Англичане не испытали никаких проблем со сборной Черногории. Оскудела земля черногорская на таланты и балканская команда, ранее считавшаяся перед любым отборочным турниром претендентом на выход в плей-офф, показывает невнятный футбол. Подопечные Гарета Саутгейта не заметили гола защитника "Легии" Марко Вешовича, ответив пятью точными попаданиями.

 Франция дома разгромила Исландию 4:0.

Результаты остальных поединков:

Турция – Молдова 4:0

Косово – Болгария 1:1

Люксембург - Украина 1:2

Андорра – Албания 0:3

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ