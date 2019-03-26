Ужасный вечер Криштиану Роналду

Главным событием третьего дня второго тура квалификации Евро-2020 стала травма Криштиану Роналду в матче с Сербией.
Матч Португалия-Сербия для Криштиану начался скверно - уже на первых минутах португальцу разбили нос. В середине первого тайма 34-летний португалец потянул мышцы бедра и вынужден был попросить замену. Сам КриРо заявил прессе, что для восстановления ему понадобится не более 14 дней.
Матч Португалия-Сербия, к слову, завершился ничьей 1-1.
Англичане не испытали никаких проблем со сборной Черногории. Оскудела земля черногорская на таланты и балканская команда, ранее считавшаяся перед любым отборочным турниром претендентом на выход в плей-офф, показывает невнятный футбол. Подопечные Гарета Саутгейта не заметили гола защитника "Легии" Марко Вешовича, ответив пятью точными попаданиями.
Франция дома разгромила Исландию 4:0.
Результаты остальных поединков:
Турция – Молдова 4:0
Косово – Болгария 1:1
Люксембург - Украина 1:2
Андорра – Албания 0:3