Анетт Контaвейт вышла в 1/4 финала престижного Miami Open

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Майами, победив 24-ю ракетку мира Бианку Андрееску.
Встреча была прервана в самом начале из-за начавшегося ливня. После возобновления встречи Контавейт выиграла первый сет 6:1. Во втором сете Андрееску стала жаловаться на проблемы с плечом, пригласив на корт врача. После короткой консультации, канадка при счете 2:0 в пользу Контавейт решила отказаться от продолжения борьбы.
В 1/4 финала Контавейт встретится с 27-й ракеткой мира, китаянкой Су Вей.