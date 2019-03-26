Вт, 26.03.2019
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Анетт Контaвейт вышла в 1/4 финала престижного Miami Open

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Anett Kontaveit, of Estonia, hits a forehand to Ajla Tomljanovic, of Australia, at the Miami Open tennis tournament Saturday, March 23, 2019, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Gaston De Cardenas)

ФОТО: Gaston De Cardenas / AP

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Майами, победив 24-ю ракетку мира Бианку Андрееску.

Встреча была прервана в самом начале из-за начавшегося ливня. После возобновления встречи Контавейт выиграла первый сет 6:1. Во втором сете Андрееску стала жаловаться на проблемы с плечом, пригласив на корт врача. После короткой консультации, канадка при счете 2:0 в пользу Контавейт решила отказаться от продолжения борьбы.

В 1/4 финала Контавейт встретится с 27-й ракеткой мира, китаянкой Су Вей.

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