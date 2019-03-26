Основатель Putin Team встретился с Трампом

В Белом доме состоялась встреча «Вашингтона» с президентом США Дональдом Трампом. Клуб посетил Трампа в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2018.
Во встрече принял участие и Александр Овечкин, капитан "Вашингтона" и основатель Putin Team.
На встрече Трамп назвал Овечкина Александром Великим. По его словам, в Белом доме все обсуждали победу «Вашингтона» и не могли сосредоточиться на важных делах. «У меня такое чувство, что вы вновь выиграете Кубок. Я думаю, у вас получится», — заявил Трамп.
В ответ нападающий сказал, что для него большая честь находиться в Белом доме. Он отметил, что будучи опытной командой, «Вашингтон» попытается повторить прошлогодний успех.
В феврале Овечкин говорил, что обязательно пойдет на встречу с президентом США. Он собирался спросить у Трампа, когда наладятся отношения между США и Россией.