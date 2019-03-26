Вт, 26.03.2019
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Основатель Putin Team встретился с Трампом

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US President Donald J. Trump (C) participates in a photo opportunity beside the Stanley Cup, players and staff of the National Hockey League (NHL) 2018 Stanley Cup Champions, the Washington Capitals; in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 25 March 2019. Also in the picture is Capitals captain Alexander Ovechkin (Front L) and Capitals owner Ted Leonsis (Front R). Credit: Michael Reynolds / Pool via CNP/AdMedia//Z-ADMEDIA_adm_032519_Trump-Caps_CNP_001/1903252231/Credit:SIPA/1903252232

ФОТО: SIPA / SIPA

В Белом доме состоялась встреча «Вашингтона» с президентом США Дональдом Трампом.  Клуб посетил Трампа в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2018.

Во встрече принял участие и Александр Овечкин, капитан "Вашингтона" и основатель Putin Team.

На встрече Трамп назвал Овечкина Александром Великим. По его словам, в Белом доме все обсуждали победу «Вашингтона» и не могли сосредоточиться на важных делах. «У меня такое чувство, что вы вновь выиграете Кубок. Я думаю, у вас получится», — заявил Трамп.

В ответ нападающий сказал, что для него большая честь находиться в Белом доме. Он отметил, что будучи опытной командой, «Вашингтон» попытается повторить прошлогодний успех.

В феврале Овечкин говорил, что обязательно пойдет на встречу с президентом США. Он собирался спросить у Трампа, когда наладятся отношения между США и Россией.

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