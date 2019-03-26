По состоянию на конец марта Центристская партия опустилась на третье место в рейтинге популярности политических сил, оказавшись позади Партии реформ и EKRE, выясняется из опроса Kantor Emor, проведенного по заказу Postimees и BNS.
Очередной опрос показал, что Партию реформ поддерживают 32%, EKRE - 18%, а Центристскую партию 17% избирателей. Авторы исследования отмечают, что центристы утратили популярность как среди русскоязычных избирателей, так и среди пожилых людей.
В настоящее время Центристкую партию поддерживают 47 процентов неэстонцев, что на два процента меньше, чем неделю назад. А во второй половине февраля поддержка центристов среди неэстонцев достигала 67 процентов. До выборов наибольшая поддержка Центристской партии была среди людей в возрасте от 50 до 64, а также среди избирателей в возрасте от 64 до 84 лет.
По сравнению с аналогичным опросом, проведенном в середине марта, популярность Партии реформ выросла на два процента, рейтинг EKRE не изменился, а поддержка Центристской партии сократилась на два процента.
В конце марта четвертое место в рейтинге занимали соцдемы, которых поддерживали 11% опрошенных, а следом расположились партии "Ээсти 200" (10%) и "Отечество" (7%). Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный избирательный порог.
По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, начавшиеся после выборов консультации возможных участников правительственной коалиции повлияли на мнение людей. «Ни для кого не секрет, что риторика и взгляды одного из возможных партнеров по коалиции не пришлись по нраву многим слоям общества. В рядах Центристской партии также есть как сторонники, так и противники участия в консультациях», - сказал он.