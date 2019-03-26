Центристская партия опустилась на третье место в рейтинге популярности

Очередной опрос показал, что Партию реформ поддерживают 32%, EKRE - 18%, а Центристскую партию 17% избирателей. Авторы исследования отмечают, что центристы утратили популярность как среди русскоязычных избирателей, так и среди пожилых людей.

Рейтинги партий. ФОТО: Pm

В настоящее время Центристкую партию поддерживают 47 процентов неэстонцев, что на два процента меньше, чем неделю назад. А во второй половине февраля поддержка центристов среди неэстонцев достигала 67 процентов. До выборов наибольшая поддержка Центристской партии была среди людей в возрасте от 50 до 64, а также среди избирателей в возрасте от 64 до 84 лет.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенном в середине марта, популярность Партии реформ выросла на два процента, рейтинг EKRE не изменился, а поддержка Центристской партии сократилась на два процента.

В конце марта четвертое место в рейтинге занимали соцдемы, которых поддерживали 11% опрошенных, а следом расположились партии "Ээсти 200" (10%) и "Отечество" (7%). Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный избирательный порог.