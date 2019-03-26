Вт, 26.03.2019
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  • Видео: авария водопровода нарушила движение на одной из улиц Таллинна

Видео: авария водопровода нарушила движение на одной из улиц Таллинна

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Во вторник утром предприятие Tallinna Vesi сообщило, что авария водопровода препятствует движению транспорта на улице Теэcтузе в Таллинне.

Аварию зафиксировали возле дома по адресу Теэcтузе, 22. После утреннего часа пика для движения будет закрыть участок дороги между улицами Гранийди и Калью.

Предприятие советует водителям следовать временным знакам и по возможности избегать движения в этом районе. Автобусы будут направлены в объезд.

Ориентировочное время окончания работ по ликвидации аварии неизвестно, предприятие делает все от себя зависящее, чтобы нормальное движение транспорта было восстановлено как можно быстрее.

Tallinna Vesi приносит извинения за возможные неудобства.

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