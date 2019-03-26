Видео: авария водопровода нарушила движение на одной из улиц Таллинна

Во вторник утром предприятие Tallinna Vesi сообщило, что авария водопровода препятствует движению транспорта на улице Теэcтузе в Таллинне.
Аварию зафиксировали возле дома по адресу Теэcтузе, 22. После утреннего часа пика для движения будет закрыть участок дороги между улицами Гранийди и Калью.
Предприятие советует водителям следовать временным знакам и по возможности избегать движения в этом районе. Автобусы будут направлены в объезд.
Ориентировочное время окончания работ по ликвидации аварии неизвестно, предприятие делает все от себя зависящее, чтобы нормальное движение транспорта было восстановлено как можно быстрее.
Tallinna Vesi приносит извинения за возможные неудобства.