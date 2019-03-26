Госдолг Эстонии снизился до восьми процентов от ВВП

По предварительным данным Департамента статистики, дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии составил в 2018 году 0,5% от ВВП, а уровень государственного долга - 8% от ВВП.
Расходы консолидированного бюджета правительственного сектора превысили доходы на 120,2 млн евро, сообщила во вторник, 26 марта, пресс-служба ведомства.
По состоянию на конец 2018 года дефицит доходов центрального правительства составлял 265,5 млн евро, консолидированный бюджета местных органов власти оказался в профиците в размере 43,7 млн евро, пишет rus.err.ee. Второй год подряд в плюсе оказался и бюджет фонда социального страхования, составив 72,6 млн евро.
Консолидированный общий государственный долг (Маастрихтский долг) снизился к концу 2018 года на один процент, составив чуть более 2 млрд евро.