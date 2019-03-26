Бывший премьер-министр Эстонии работает гидом в Антарктике

Занимавший с ноября 1994 по апрель 1995 года пост премьер-министра Эстонии Андрес Таранд (79) в настоящее время подрабатывает гидом в Антарктике.
Климатолог по образованию, Таранд не раз бывал в Антарктике с научными целями, а недавно начал выбираться туда и как глава туристических групп, сообщает во вторник, 26 марта, Rus.ERR со ссылкой на утреннее шоу «Кофе+» на телеканале ETV+.
По словам Андреса Таранда, добраться до Антарктики не сложно: «Из Таллинна во Франкфурт, далее перелет до Буэнос-Айреса, а оттуда в небольшой городок Ушуайя, который живет за счет туризма».
Из Ушуайя в Антарктиду отправляются суда, за год ее посещают около 40 000 туристов.