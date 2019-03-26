Вт, 26.03.2019
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Nordecon построит жилье для шведов

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ФОТО: Nordecon

SweNCN, дочерняя фирма компании Nordecon, заключила договор на строительство многоквартирного дома в Швеции.

«В жилищном строительстве Швеции уделяется особо больше внимание экологии и использованию энергии. Авторы проекта многоквартирного дома по адресу Префектгатан, 8 в Уппсале - амбициозные архитекторы из бюро Jägnefält Milton. При том же высоком качестве строительства цены квартир в этом доме ниже, чем в других аналогичных проектах», – сказал член правления Nordecon AS Прийт Луман.

Девелопер - шведская фирма BRF Prefekten.

Внутреннюю архитектуру Prefektgatan 8 создала Руксандра Халлерёд из студии Halleroed, выигравшей конкурс. В доме - 87 одно-, двух- и техкомнатных квартир. Наружный фасад домап с большими окнами оштукатурен. На крыше дома планируется большая терраса для общественного пользования.

Многоквартирный дом будет находиться в Розендале, новом строящемся жилом районе недалеко от центра Уппсалы, рядом с парком.

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