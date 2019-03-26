Канцлер Министерства культуры получил премию в размере 2000 евро

Канцлер Министерства культуры Тарви Ситс получил премию в размере 2000 евро за свой вклад в разработку Закона об охране памятников старины.
Соответствующий приказ подписал министр культуры Индрек Саар, сообщает rus.err.ee.
Рийгикогу принял новый Закон об охране памятников старины в конце февраля. В силу он вступит с 1 мая.
По замыслу Министерства культуры, новый закон уравновесит права и обязанности государства и владельцев памятников старины. Он также предусматривает систему компенсации для владельцев памятников старины.