Вт, 26.03.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп

Канцлер Министерства культуры получил премию в размере 2000 евро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Канцлер Министерства культуры Тарви Ситс.

ФОТО: Kultuuriministeerium

Канцлер Министерства культуры Тарви Ситс получил премию в размере 2000 евро за свой вклад в разработку Закона об охране памятников старины.

Соответствующий приказ подписал министр культуры Индрек Саар, сообщает rus.err.ee.

Рийгикогу принял новый Закон об охране памятников старины в конце февраля. В силу он вступит с 1 мая.

По замыслу Министерства культуры, новый закон уравновесит права и обязанности государства и владельцев памятников старины. Он также предусматривает систему компенсации для владельцев памятников старины. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ