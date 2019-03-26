Пять полезных советов тем, кто хочет сам продавать свою недвижимость

Хотите совершить выгодную сделку, но не желаете обращаться к специалисту за помощью? Маклер бюро недвижимости RE/MAX Arena Елизавета Пиари советует, что нужно сделать, чтобы потом не переживать.
1. Проверьте существующие данные о своей недвижимости на www.ehr.ee. Иногда данные о метраже и состоянии здания могут разниться с имеющейся у вас информацией. Подобные расхождения должны быть устранены до заказа оценочного акта и похода к нотариусу.
2. Проверьте данные в www.maaamet.ee. Помимо точного адреса и кадастрового номера, там можно узнать, каков ценовой класс земельного участка, на котором находится недвижимость, и каково его целевое назначение. Это также стоит сделать до заказа оценочного акта и похода к нотариусу.
3. Если в регистре отсутствуют данные или они не соответствуют действительности, необходимо предоставить документы для их изменения. Если вы делали перепланировку квартиры, то ваша обязанность - внести в регистр соответствующую отметку, в противном случае вам как минимум придется сделать покупателю значительную скидку. А как максимум - сделка может вообще не состояться. Если же вам удастся продать квартиру без надлежащих документов, то у покупателя есть несколько лет, чтобы предъявить вам претензию, потребовать компенсацию или вовсе аннулировать сделку.
4. Проверьте данные на kinnistusraamat.rik.ee. Заплатив 1 евро, любой человек может легко и просто получить информацию, кто владелец и совладелец недвижимости, взят ли под нее кредит, арестована ли недвижимость, не обременена ли она другими обязательствами, есть ли у кого-либо право пожизненно ею пользоваться. Не хотите сюрпризов - проверьте все заранее. Особенно это касается самостоятельно совершающего покупку.
5. Проверьте документы квартирного товарищества и вообще пообщайтесь с председателем. Будьте в курсе того, что происходит в доме до того, как покупатель или его маклер сделают запрос. Более того, у председателя могут быть документы, планы и многое другое из того, что может помочь вам в процессе продажи.
Это всего лишь маленькая часть того, что вам предстоит сделать до размещения объявления на порталах недвижимости.
И напоследок - оформляйте и предоставляйте все документы к нотариусу заранее. Удачной сделки!