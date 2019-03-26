Долгожданный концерт окончился для подростков в отделении полиции

О том, что в ходе выборочной проверки на вечеринке, предназначенной для лиц старше 16 лет, полиция обнаружила нетрезвых подростков и взрослых, газете сообщила Лыунаская префектура полиции. В ближайшее время полицейские собираются побеседовать о случившемся с представителями Вильяндиской горуправы, поскольку концертный зал Lennukitehas сдает для вечеринок именно принадлежащий городу центр Sakala.

Интереса полиции следовало ожидать

Полиция пеняет организаторам на то, что на вечеринке для несовершеннолетних продавали алкоголь и в баре недостаточно убедились в том, что алкоголь не попадает к лицам моложе 18 лет.

О том, что полицейские собирались посетить в субботу вечером большой концерт в Вильянди, организаторам было известно заранее. Глава центра Sakala Яанус Кукк знал об интересе стражей правопорядка и их желании проверить вечеринку за несколько дней до этого.

Чтобы все было в порядке, у организатора, НКО Viljandi Loomelinnak, потребовали наличия приличной охраны. Как пояснил руководитель НКО Виллем Варик, поначалу помещение должны были охранять шестеро охранников, но на место явились двенадцать.

Варик был на вечеринке от начала до конца. На концерт пришли около 700 человек, что для Вильянди довольно много, и, по словам организатора, ему казалось, что все проходило гладко. До второй половины понедельника, когда ему позвонил журналист, он был убежден, что благодаря хорошей охране и профессиональной организации концерта все прошло очень хорошо. «Ничего не сломали, явно пьяных людей не было», - вспоминает он. Ни одного полицейского за те часы, что длился концерт, Варик, по его словам, в помещениях Lennukitehas не заметил.

Все нарушители были задержаны во дворе

Как пояснил вильяндиский полицейский Меэлис Лилль, внутрь стражи правопорядка не заходили. «Туда мы и не можем зайти», - добавил он. Все нарушители закона были задержаны в непосредственной близости от Lennukitehas. Как пояснил полицейский, все задержанные, очевидно, присутствовали на концерте, поскольку остальной город в это время был практически пуст.

По словам Виллема Варика, связывать с концертом пьяных несовершеннолетних, застуканных не на празднике, нелогично, и нельзя утверждать, что несовершеннолетние приобрели алкоголь именно у барной стойки Lennukitehas. А наркотиками в баре вообще не торгуют.

По словам Варика, на концерте было около 700 человек, из них около 15% - несовершеннолетние. Лицам моложе 18 лет не выдавали бумажный браслет, а в баре могли делать покупки только посетители с браслетом.

Варик считает, что дискуссия о том, можно ли вообще пускать лиц моложе 18 лет на вечеринки, была бы абсолютно оправданной, но в этом случае правила должны действовать для всех организаторов.

Как пояснил Меэлис Лилль, полиция собирается сделать теперь замечание горуправе. «Мы не хотим никого обвинять, но мы должны смотреть, какие вечеринки проводятся в Lennukitehas, поскольку там находится еще и молодежный центр», - пояснил он. По мнению полиции, Lennukitehas стал приобретать дурную репутацию, и этого необходимо избежать.