Президент помиловала мать троих детей, осужденную за мошенничество с лекарствами

В понедельник, 25 марта, президент Керсти Кальюлайд подписала указ о помиловании матери троих детей, отбывающей наказание за подделку дигитальных рецептов на психотропные вещества, и сократила срок ее заключения под стражей.
Согласно решению Пярнуского уездного суда, 34-летняя Реэна Вайкла была осуждена на девять лет тюрьмы за подделку дигитальных рецептов на психотропные вещества. Кальюлайд помиловала ее и сократила срок заключения до шести лет, передает Postimees.
В октябре 2015 года Пярнуский уездный суд приговорил Реэну Вайкла к девяти годам тюрьмы. В марте 2016 года к этому сроку прибавили еще месяц, поскольку до того, как сесть в тюрьму, она продолжала свою преступную деятельность.
Женщина использовала схему, с помощью которой получала доступ к чужим личным данным. Она звонила врачам, представляясь другим именем, и просила врача выписать психотропные вещества, употребление которых обычным людям запрещено.
В период с 8 марта 2013 года до 30 апреля 2015 года она 55 раз позвонила семейным врачам под чужим именем, используя личный код других людей, и попросила выписать на них дигитальный рецепт на психотропные вещества.
В аптеке она выкупала лекарства, называя нужное имя и личный код, и предоставляя свои данные как покупатель. Мошенничество прошло в 276 случаях, что позволило Метсакянд приобрести 13 170 таблеток и 90 бутылок психотропного вещества.
Первый раз мать троих детей была уличена в использовании чужих данных в целью получения рецепта в 2012 году. Затем уже в 2013 году за то же самое деяние она получила шесть месяцев тюрьмы, но отбытие наказания было отложено до исполнения трех лет ее младшему ребенку.
Сейчас младший ребенок живет вместе с матерью в тюрьме.