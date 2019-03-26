Воронов под следствием: в Нарве новое громкое дело о коррупции
Нарвских чиновников подозревают во взяточничестве, кроме того, шести лицам в соответствии с их ролью в деле будут предъявлены подозрения в нарушении требований проведения гостендера, даче взятки, посредничестве в даче взятки и использовании подделанных документов. Сегодня в рамках уголовного дела по разрешению суда проводится ряд следственных действий, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Члена горсобрания Алексея Воронова есть основания подозревать в нарушении требований к проведению гостендера с целью предоставить преимущество фигуранту дела, а также неоднократном получении и требовании взятки в крупном размере.
Используя свое служебное положение, член правления AS Narva Vesi Алексей Воронов предоставил преимущество своим знакомым по сравнению с другими участниками тендера. Он менял условия тендера так, чтобы они подходили его фаворитам, позволял в ходе тендера менять предложения, тем самым обеспечивая знакомым победу в тендере. Как член горсобрания Воронов способствовал получению разрешения на строительство от Нарвской горуправы и утверждению проектов. Взамен он получил взятку в размере почти 60 000 евро.
По состоянию на данный момент подозрения будут предъявлены восьми лицам, в то же время не исключено, что их количество может увеличиться.
Следствие по уголовному делу ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции. Руководит следствием Вируская окружная прокуратура.
По сведениям нескольких источников, обыски проходят в доме Алексея Воронова, а также на работе у его юриста.
Чиновники городской управы, с которыми удалось пообщаться, не в курсе происходящего: по их словам, в городской управе полиции сейчас нет. На Петровской площади припаркован черный микроавтобус со скрытыми проблесковыми маячками, но, по словам одного из чиновников, он стоит там с прошлой недели.
Как минимум, несколько депутатов от правящей фракции горсобрания в курсе событий, но получить официальный комментарий к данному моменту не удалось.
Депутат Европарламента и руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом так прокомментировала происходящее: «Я не удивлена, как думаю, и нарвитяне. Хотя, конечно, существует презумпция невиновности, но я не удивлена. Слухи о делах господина Воронова ходят очень давно. Добавлю, что мы по-прежнему открыты для бывших центристов, которые под давлением господина Воронова вышли из партии и чувствуют сейчас себя обманутой частью пищевой цепочки».