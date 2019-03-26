Купленный на автоплощадке автомобиль оказался ржавым ведром

13 нобяря 2018 года покупатель приобрел автомобиль Toyota Previa за 3490 евро у предприятия Autosalong OÜ. Практически сразу после покупки у машины были обнаружены серьезные технические неисправности. Клиент попытался вернуть машину, но продавец отказался.

В своем обращении в Комиссию покупатель упомянул, что успел проехать на машине не более 40 километров, как на приборной панели загорелись разные сигнальные лампы, сообщающие о неисправности мотора, системы курсовой устойчивости (VSC) и антипробуксовочной системы (TRC). 14 ноября 2018 года машину отвезли в Elke Mustamäe AS, где по итогам диагностики было установлено, что в замене нуждается катализатор, а также были выявлены ошибки в работе систем VSC, RSC и ABS.

16 ноября клиент отправился на техосмотр, где у машины были обнаружены очаги сквозной коррозии на порогах и несущих элементах кузова, неисправный катализатор, а также горящие на приборной панели сигнальные лампы систем VSC, RSC (cистема предотвращения опрокидывания) и ABS. Также на одном из амортизаторов были заметны подтеки масла. Кроме того, у машины не горели передний габарит и противотуманная фара, а также подсветка номерного знака, дополнительный стоп-сигнал и задняя противотуманная фара. Связанные с осветительными приборами недочеты покупатель устранил. По его словам, он также запросил ценовое предложение на ремонт кузова автомобиля, но цены его неприятно удивили. Клиент счел, что продавец его ввел в заблуждение, поскольку в объявлении было сказано, что машина находится в хорошем состоянии и регулярно обслуживалась.

В свою защиту продавец заявил, что предпродажная подготовка включает в себя пробную поездку и небольшой ремонт, поэтому требование покупателя является необоснованным. Относительно очагов коррозии продавец лишь сообщил, что это нормальное явление, поскольку машина уже не новая.

Клиент в своей жалобе указал, что, кроме уплаченных за машину денег, он также хотел бы также взыскать с продавца 384 евро, потраченные на постановку автомобиля на учет, ремонт осветительных приборов, диагностику. Покупателя также возмутил тот факт, что от него скрыли неисправность катализатора, замена которого может обойтись в 827 евро.

Продавец в своем ответе Комиссии заявил, что покупатель должен понимать, что при покупке подержанного японского автомобиля следует предполагать, что у машины могут быть очаги коррозии. По мнению продавца, ремонт ржавых порогов обойдется примерно в 300 евро, а замена амортизатора еще в 100. Также продавец предложил со своей стороны не брать плату за установку амортизатора. Клиента данное предложение не устроило.

По мнению Комиссии по рассмотрению потребительских жалоб, требование потребителя следует удовлетворить, поскольку приобретенный автомобиль был более низкого качества, чем предполагалось. Также на машине опасно передвигаться по дорогам.