Кохтла-Ярве против Соловьева: окружной суд отклонил жалобу мэрии

Во вторник, 26 марта, Тартуский окружной суд оставил без удовлетворения апелляцию властей Кохтла-Ярве, которые хотят заставить бывшего мэра города Евгения Соловьева компенсировать нанесенный самоуправлению ущерб в размере 210 000 евро.
Об этом порталу Rus.ERR сообщила пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, отметив, что суд второй инстанции лишь частично изменил обоснования, вынесенные административным судом.
Коллегия окружного суда установила, что город Кохтла-Ярве нарушил установленный законом срок для предъявления требования о возмещении ущерба и не выполнил процедуру, предписанную для досудебного урегулирования, поэтому административный суд на законных основаниях возвратил мэрии ее жалобу.
Окружной суд не согласился с административным судом лишь в том, что у подписавшей предложение о возмещении ущерба мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко не было для этого полномочий.
Постановление Тартуского окружного суда можно обжаловать в Государственном суде.