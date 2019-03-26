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Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
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  • Президент отказала в помиловании отбывающему пожизненное заключение

Президент отказала в помиловании отбывающему пожизненное заключение

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Леонид Рубаняк.

ФОТО: Martin Ilustrumm / Reporter.ee

В понедельник, 25 марта, президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказала в помиловании отбывающему пожизненный срок за двойное убийство Леониду Рубаняку, помимо этого она отклонила еще 18 подобных прошений.

Согласно материалам обвинения, представленным Пыхьяской окружной прокуратурой, в октябре 2012 года Леонид Рубаняк (1973 года рождения) вместе с Сергеем (1961 года рождения) и Виталием (1964 года рождения) незаконно вторглись в здание на улице Рейсияте в Таллинне и остались там жить, сообщает Rus.ERR.

В ночь на 18 ноября Рубаняк в этом доме убил Сергея и Виталия - обоим мужчинам он пробил головы топором. Полиция в тот же день задержала Леонида в качестве подозреваемого, и по ходатайству прокурора его арестовали.

До этого Рубаняк уже сидел в тюрьме за аналогичное преступление: в 2005 году Таллиннский городской суд признал его виновным в убийстве своего знакомого и приговорил его вместе с неотбытым ранее наказанием к семи годам, двум месяцам и 22 дням тюремного заключения.

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