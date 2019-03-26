Вт, 26.03.2019
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Хакеры атаковали пользователей Asus с помощью вредоносного обновления

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Хакер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Błażej Łyjak / PantherMedia / Błażej Łyjak

Специалистам «Лаборатории Касперского» удалось обнаружить, что хакеры из сообщества ShadowHammer в течение нескольких месяцев контролировали сервер Asus, используемый для распространения обновлений.

По оценке Касперского, в результате в период с июня по ноябрь прошлого года они смогли заразить более миллиона компьютеров Asus в разных странах мира.

Целью злоумышленников было около 600 систем с определенными MAC-адресами. Если распространяемое обновление оказывалась на одной из целевых систем, оно загружало с сервера вредоносную программу, пишет ixbt.com.

По словам разработчика известного антивируса, в январе он сообщил в Asus о своей находке и способствовал выяснению обстоятельств происшествия.

Специалисты компании Symantec, также работающей в сфере информационной безопасности, подтвердили, что атака на пользователей Asus имела место.

Сам производитель компьютеров пока не отреагировал на сообщения.

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