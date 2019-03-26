В среду начинается представление кандидатов в Европарламент

В 10 часов в среду начнется представление к регистрации кандидатов на выборах в Европейский парламент, представлять кандидатов к регистрации можно будет до 18 часов 6 апреля.
Перед тем, как представить кандидатов, партии и независимые кандидаты должны внести залог. На этих выборах он составляет 2700 евро для каждого кандидата.
Государственная служба по организации выборов принимает документы по адресу Таллинн, Тоомпеа 1, по рабочим дням с 10 до 16 часов и в субботу, 6 апреля, с 10 до 18 часов. Документы с цифровой подписью можно также отправить по адресу info@valimised.ee.
Эстония избирает семь членов Европейского парламента. Максимальное количество кандидатов в списке партии – девять человек. Помимо граждан Эстонии, право баллотироваться имеют и другие граждане Европейского союза.
В Эстонии выборы в Европейский парламент пройдут 26 мая. В иностранных представительствах можно будет проголосовать в период 11–16 мая. В Эстонии электронное и предварительное голосование начнутся 16 мая.