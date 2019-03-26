Вт, 26.03.2019
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Фото, видео, виртуальный тур: солист Svjata Vatra продает свой дом

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ФОТО: City24

Солист украинско-эстонского ансамбля Svjata Vatra Руслан Трочинский выставил на продажу бокс рядного дома на берегу озера Вильянди, сообщает портал Kodustiil.

Просторный бокс имеет площадь 179,2 квадратных метров, написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.ee

ФОТО: City24

На первом этаже - большая светлая гостиная, объединенная с кухней. Из гостиной - выход на балкон, откуда открывается вид на озеро. 

Навтором этаже - три спальни, ванная и два балкона. На третьем этаже имеется еще одна комната, в которой с удовольствием будут ночевать ваши друзья, приехавшие в гости из другой части Эстонии. 

Виртуальный тур по дому можно совершить ЗДЕСЬ.

Дополнительная информация об объекте размещена на портале недвижимости City24.ee.

Короткое видео смотрите внизу.

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