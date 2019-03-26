Фото, видео, виртуальный тур: солист Svjata Vatra продает свой дом

Солист украинско-эстонского ансамбля Svjata Vatra Руслан Трочинский выставил на продажу бокс рядного дома на берегу озера Вильянди, сообщает портал Kodustiil.
Просторный бокс имеет площадь 179,2 квадратных метров, написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.ee.
На первом этаже - большая светлая гостиная, объединенная с кухней. Из гостиной - выход на балкон, откуда открывается вид на озеро.
Навтором этаже - три спальни, ванная и два балкона. На третьем этаже имеется еще одна комната, в которой с удовольствием будут ночевать ваши друзья, приехавшие в гости из другой части Эстонии.
Виртуальный тур по дому можно совершить ЗДЕСЬ.
Дополнительная информация об объекте размещена на портале недвижимости City24.ee.
Короткое видео смотрите внизу.