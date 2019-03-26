Столичные власти обратились к автомобилистам, использующим шипованные покрышки

Согласно закону, использование зимних шин допускается с 15 октября до 31 марта. Зимняя резина является обязательной в период с 1 декабря по 1 марта.
"Поскольку на улицах Таллинна почти не осталось снежного покрова и ледяной корки, то нет смысла превращать шипованными шинами в пыль асфальтовое покрытие", - считает заместитель заведующего Таллинским коммунальным департаментом Тармо Сульг.
Весенняя уборка улиц в столице началась 19 марта.
Власти Таллинна также напомнили автомобилистам, что на станциях обработки отходов от одного лица принимают до восьми использованных автопокрышек. Причем совершенно бесплатно. Более подробную информацию можно найти в данной статье.