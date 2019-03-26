«Конфеты» из Maxima вызвали скандал

Ребенок думал, что купил конфеты, а внутри упаковки оказалась краска для яиц. ФОТО: Архив читательницы.

Ирина рассказала, что ее девятилетний сын был с друзьями в ласнамяэском магазине Maxima на улице Линнамяэ-теэ, 57. Купил чипсы, хлебцы и... цветные капсулы, которые дети приняли за конфеты. Но какие-то сомнения все же были, потому что, как утверждает Ирина, ее ребенок специально спросил кассира, конфеты ли это.

На что кассир якобы ответила утвердительно. Уже на улице мальчик вытащил из упаковки одну из конфет: «Он положил ее в рот, а когда раскусил, та быстро растворилась. Он понял, что невкусно, уже после того, как проглотил ее. Брать вторую или угощать кого-то не стал: понял, что дело нечисто».

Мальчик отправился к бабушке, которая была в шоке, увидев, что весь рот у него фиолетовый. Когда мать узнала об этой истории, она начала изучать упаковку и чек. Так она узнала, что ребенку продали краску для яиц, которую он и съел.

К счастью, ни в тот день, ни на следующий никаких неприятных симптомов у ребенка не проявилось. Позже Ирина разговаривала с врачом, который посоветовал давать мальчику побольше воды и активированный уголь. Сейчас он здоров, хотя в понедельник жаловался на боли в животе, а сегодня - на головную боль.

И мать пострадавшего, и мы обратились в Maxima с требованием объяснить, почему пусть и пищевые, но краски продают рядом с продуктами, в данном случае - рядом с конфетами, где не то что ребенок, но и взрослый может запутаться и схватить яркую упаковку, на которой нет никаких указаний о том, что это краска?

Руководитель Maxima по связям с общественностью Марит Лийк ответила, что обязана прежде всего уточнить, что данный товар находится в магазинах Maxima в зоне, где выставлена предпраздничная продукция: «Там продаются только промышленные товары и краски для яиц, в зоне касс эти краски для яиц, конечно, найти нельзя». Она добавила, что после того, как поступила информация о данном происшествии, именно эту краску, во избежание повторения подобных случаев, с полок убрали.

Так выглядит тематический стеллаж в Maxima, посвященный Пасхе. Представители магазина уверяют, что краска лежала на нем, а не у конфет, но во избежание повторения инцидентов, теперь ее с полок убрали. ФОТО: Предоставлено Maxima

«Насколько нам известно, проглатывание данной пищевой краски может вызвать чувство тошноты или понос в течение трех-четырех часов после употребления. Как отмечает мать в своем сообщении, симптомы, указывающие на плохое самочувствие, у ребенка не проявились», - сказала Лийк.

О том, что в небольших количествах такие краски для человека неопасны, нам подтвердил и руководитель отделения неотложной помощи Ида-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувеэр. К счастью! Но почему краску вообще продали ребенку и правда ли, что кассир сказал, что это конфеты?

«Нужно отметить, что видеозапись того дня, к сожалению, не показывает, чтобы ребенок общался с персоналом магазина, - заверила Лийк. – Во время совершения покупок мы следим за тем, чтобы в корзину не попал товар, который запрещен: в случае несовершеннолетних, например, алкоголь и табачные изделия. Мы также следим, чтобы дети не покупали острые предметы, например, ножи. Поскольку при покупке краски для яиц возрастных ограничений нет, то за приобретением такого товара мы особо пристально не следим».

Лийк добавила, что сети магазинов глубоко жаль, что такой инцидент вообще произошел.

Этот случай должен стать уроком для всех. Яркая привлекательная упаковка притягивают внимание детей, при этом на ней не обязательно должно быть написано, что это, например, краска для яиц. Закон требует, чтобы это было четко указано на ценниках и информационных стендах. Только кто из нас их внимательно читает? Поэтому нужно говорить с детьми, чтобы они покупали в магазине только знакомый товар. А взрослым стоит быть внимательнее: капсулами для стирки белья, когда они только появились, травились не только дети, и дело тут не в умственной отсталости. Каждый из нас попадал в глупую или опасную ситуацию по невнимательности или потому что поленился прочитать что, собственно, он покупает.