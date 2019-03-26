Полиция ищет 19-летнего Кристо

Полиция просит помощи в поиске 19-летнего Кристо, который вечером 21 марта вышел из общежития в Сяревере Ярваского уезда, собираясь поехать на автомобиле домой на Сааремаа, но до сих пор туда не доехал. В последний раз Кристо и его автомобиль Volvo черного цвета видели в Пярну.
Полиции сообщили об исчезновении Кристо вчера в полдень, когда встревоженные близкие позвонили в центр тревоги и рассказали, что несколько дней не могут связаться с молодым человеком, его телефон отключен и неизвестно, где он может находиться.
Окружной полицейский Курессаареского отдела полиции Кент Пуйестеэ рассказал, что с момента получения информации об исчезновении полиция собирала сведения о возможных маршрутах перемещения молодого человека и местах, где он может находиться. «Последние сведения о местонахождении Кристо относятся к 22 марта, когда, насколько нам известно, он передвигался на своем автомобиле в Пярну. К сожалению, неизвестно куда он мог поехать после этого. Мы общаемся с друзьями и знакомыми молодого человека, чтобы проверить места, где он может находиться», - добавил Пуйестеэ.
Кристо ростом примерно 175 см, худого телосложения и носит очки. На нем была серо-зеленая куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки Nike и темная шапка. Он ездит на черном легковом автомобиле Volvo с регистрационным знаком 004MSC.
Всех, кто видел отвечающего описанию молодого человека или автомобиль, просят связаться с полицией по телефону 5806 6810 или короткому номеру 112.