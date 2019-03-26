Кокорин и Мамаев подали жалобу в ЕСПЧ и ждут начала суда

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал championat.ru о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и предстоящем судебном процессе.
«Наша жалоба ушла в ЕСПЧ. Эту жалобу там могут либо коммуницировать в течение месяца, либо нет. Сама она не влияет на российское законодательство. Но если жалобу признают корректной и удовлетворят, то это будет означать, что нарушена европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Также с государства будут взысканы деньги в пользу обвиняемого.
И ещё, если от ЕСПЧ будет положительный ответ, то он будет рассмотрен как вновь открывшееся обстоятельство. Верховный суд Российской Федерации может отменить на его основании все решения, противоречащие европейской конвенции», — сказал Ромашов.
Предварительное судебное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева начнётся 3 апреля в 14:00 мск, сообщается на официальном сайте Пресненского районного суда, где пройдёт слушание.
Также адвокат Кокорина пояснил, что суд может оставить футболистов под стражей еще на полгода минимум: "На предварительном заседании будут рассматривать ходатайства защиты об исключении доказательств из материалов дела, а также срок содержания под стражей.
По закону судья, если будет продлевать срок, то сразу на полгода, а потом каждый раз еще на три месяца в случае необходимости.
Дело по решению судьи может быть передано обратно прокурору. Заседание будет закрытым, на него не пустят даже родственников», - сказал адвокат Ромашов.