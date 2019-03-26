Вне дома: в Тарту открылось заведение совершенно нового типа
Forrest - это функционирующее по новой концепции место для проведения свободного времени, с рестораном с открытой кухней на первом этаже и баром, сценой и столами для пинг-понга на втором. Место делает особенным разнообразие программы – от самого большого в городе вечера настольных игр до выступлений известных артистов и серий праздников. В Forrest всегда что-то происходит!
Цель создания Forrest - объединять людей, а его уникальность - в варьируемой вечерней программе: по понедельникам здесь будут проводиться вечера для работников сектора развлечений и общественного питания, по вторникам - самые значительные в городе вечера настольных игр в сотрудничестве с Brain Games, по средам - студенческий пинг-понг, по четвергам раз в две недели гостей будут смешить stand-up комики, по пятницам-субботам в Тарту будут проходить различные мероприятия, выступать DJ и live-артисты.
На первом этаже Forrest расположен полный света, со множеством зелени ресторан fast-casual, где предлагается быстрая, простая и разнообразная здоровая еда. Шеф-повар Свен Пярн ранее работал су-шефом в известном ресторане NOA.
На втором этаже - коктейль-бар. Собственники заведения хотят нанести Тарту на мировую карту баров, в связи с чем смешивать там коктейли будут и иностранные бармены. Блюда будут подниматься на второй этаж или же, наоборот, коктейли опускаться со второго этажа на специальном продуктовом лифте.
В зале над атриумом установлена сцена, с которой открывается вид на улицу Рюйтли. Кроме того, на верхнем этаже расположены столы для пинг-понга. Между прочим, после напряженной игры можно взять горячие полотенца или и вовсе сходить в душ. Где вы еще такое видели?
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