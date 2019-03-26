Вт, 26.03.2019
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Король Бельгии посетит Эстонию с рабочим визитом

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Король Бельгии Филипп.

ФОТО: Jung Yeon-Je / AFP / Scanpix

Король Бельгии Филипп второго апреля посетит Эстонию с рабочим визитом.

Король Филипп 2 апреля встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд и посетит шоурум э-Эстонии в Юлемисте, сообщила канцелярия президента. Вслед за этим король отправится в Тапа, чтобы встретиться с дислоцироваными там бельгийскими военнослужащими.

Короля во время визита будет сопровождать министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс.

Бельгия с 2017 года участвует в миссиях усиленного присутствия союзников НАТО. Наряду с дислоцированной в Литве боевой группой Бельгия также до мая представлена в Эстонии 250 военнослужащими.

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