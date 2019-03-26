Король Бельгии посетит Эстонию с рабочим визитом

Король Бельгии Филипп второго апреля посетит Эстонию с рабочим визитом.
Король Филипп 2 апреля встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд и посетит шоурум э-Эстонии в Юлемисте, сообщила канцелярия президента. Вслед за этим король отправится в Тапа, чтобы встретиться с дислоцироваными там бельгийскими военнослужащими.
Короля во время визита будет сопровождать министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс.
Бельгия с 2017 года участвует в миссиях усиленного присутствия союзников НАТО. Наряду с дислоцированной в Литве боевой группой Бельгия также до мая представлена в Эстонии 250 военнослужащими.