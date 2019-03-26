Ратас: я постараюсь вернуть доверие прежних сторонников Центристской партии

Ратас написал на своей странице в Facebook, что за последние недели получил много писем, сообщений и телефонных звонков от сторонников и противников потенциальной правящей коалиции. «Но в политике невозможно сформировать такое правительство, которое пользовалось бы всеобщей поддержкой, поскольку в любом случае какие-то партии и взгляды оказываются в оппозиции. Это естественная часть демократического государственного порядка», - написал Ратас.

«Ни одна партия не может принимать решения, опираясь только на исследования общественного мнения, но так же неправильно было бы полностью игнорировать их. Разумеется, снижение популярности Центристской партии по результатам последних опросов беспокоит меня. И я, конечно, приложу усилия, чтобы вернуть доверие прежних сторонников партии и еще основательнее расширить базу нашей партии в обществе», - написал Ратас.

«Я считаю крайне важным сглаживать разделяющие наших людей расколы и вовлекать людей, которые до сих пор по какой-либо причине оставались в стороне. Для этого мы должны понять, что серьезные проблемы не имеют простых решений. Вместо разделяющих линий мы должны основательнее сфокусироваться на том, что нас связывает», - написал он.

По словам Ратаса, в политике и взглядах нужно избегать тех идей или манеры поведения, которые увеличивают разлад в обществе. «При этом мы не должны исключать людей, которые обращаются за решениями даже к этим, неприемлемым для нас лично идеям. Напротив. Мы должны показать, что общество становится лучше для нас всех благодаря диалогу, когда мы прислушиваемся и с уважением относимся друг к другу», - написал Ратас.

Центристская партия опустилась на третье место в рейтинге популярности партий, популярность Партии реформ продолжает расти, сообщается в исследовании Kantar Emor по заказу Postimees и BNS.

Согласно последнему опросу, Партию реформ поддерживают 32 процента избирателей — на выборах этот показатель составил 29 процентов, а в середине марта 30 процентов. Популярность Центристской партии постоянно снижается — если на выборах она набрала 23 процента голосов, то к середине марта этот показатель упал до 19, а теперь составляет 17 процентов. Центристскую партию обогнала Эстонская консервативная народная партия (EKRE), популярность которой в течение всех трех периодов удерживалась на 18 процентах.

Популярность Социал-демократической партии составила в конце марта 11 процентов. На выборах она набрала 10 процентов голосов, а в середине марта ненадолго поднялась до 13 процентов. В конце марта популярность «Отечества» составила семь процентов — примерно на три процента меньше, чем на выборах.