График: смотрите, каким машинам с понедельника придется перейти на 98-й бензин

Начиная с апреля продавцы топлива будут должны продавать 95-й бензин, в котором содержится не менее 6,4 процента биоэтанола. С 2020 года – 10%, но не менее 6,4% в пересчет на общую энергию в каждом разрешенном к употреблению литре топлива. Кроме того, что расход на таком топливе может вырасти, его стоимость также может оказаться выше, чем у 95-го бензина. Также важно отметить, что данный вид топлива не подойдет старым автомобилям. При длительном использовании двигатель машины может дать сбой.

Бензин с маркировкой E10 можно использовать на автомобилях, производитель которых указывает данную информацию в документации. Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) подготовил специальную таблицу, с помощью которой автомобилисты могут узнать, какое топливо подойдет для их машины.

Как написал в свое блоге член правления Alexela Алан Вахт, 1 апреля бензин должен содержать большее количество этанола, что еще серьезнее поднимет цены на топливо, кроме того, добавление этанола в топливо увеличит его расход.

«Увеличение обязательства по биотопливу особенно негативно отразится на потребителях 95 моторного бензина, поскольку кроме высокой цены на этанол, скрытым негативным и нежелательным влиянием станет увеличение расхода топлива. Причиной этого является более низкое содержание энергии в этаноле по сравнению с бензином. Таким образом, наряду с положительным влиянием на окружающую среду нужно учесть, что энергетическая ценность бензина снижается в зависимости от увеличения содержания этанола», - написал Вахт.

Вахт прогнозирует, что топливо может подорожать до восьми центов: «Прежде содержание этанола в бензине было ниже пяти процентов, что из-за высокой цены на этанол увеличивало стоимость бензина на один цент за литр. Кроме того, этанол снижает содержание энергии на 1,5 процента, что на столько же увеличивает расход топлива, и что в деньгах отвечает двум центам за литр. Начиная с апреля, обязательство по биотопливу увеличится больше, чем в два раза. И у этого шага есть два негативных влияния на цены. Во-первых, дорогой этанол добавил к цене за литр бензина 1,1 цента. Во-вторых, содержание энергии в бензине снизится уже до 3,2 процента, что тоже принесет с собой дополнительный расход топлива. Скрытые денежные расходы, исходящие из увеличения расхода топлива, достигнут тут уже 4,3 цента за литр. Это означает, что если раньше за бензин на заправке отдавали 1,34 евро за литр, то новой ценой станет 1,382 евро. С 2020 года обязательство по биотопливу увеличится еще больше, что по приведенным выше расчетам увеличит цену до 1,397 евро. Отмечалось, что в то же время цена чистого бензина без этанола почти на восемь центов дешевле, то есть 1,319 евро за литр», - объяснил Вахт.