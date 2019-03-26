В Эстонии стартовали продажи новых смарт-часов и беспроводных наушников Samsung Galaxy

«Устройства серии Galaxy – смарт-часы Galaxy Watch, фитнес-браслеты Galaxy Fit и наушники Galaxy Buds – представляют собой превосходный комплект для тех, кто хочет эффективно отслеживать свою активность или прогресс в тренировках. Разумеется, все эти устройства и по отдельности являются отличными помощниками в повседневных делах», - пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

«Наряду с удобством использования для этой серии очень важен дизайн. В новой серии носимых устройств Galaxy большое внимание уделено именно стилю», - отметил Аасма.

Часы Galaxy Watch Active получили более спортивный и гладкий дизайн, они тонкие и легкие. Кроме того, циферблаты и ремешки часов можно менять, и они доступны разных цветов – таким образом, внешний вид часов можно с легкостью сделать подходящим каждому комплекту одежды и каждому виду занятий.

Смарт-часы Galaxy Watch Active совместимы с устройствами под управлением Android и iOS и обеспечивают инструктаж в реальном времени, мониторинг активности в помещениях и на свежем воздухе, а также поддерживают популярные сторонние приложения, такие как Under Armour, Spotify и Strava. Для управления Galaxy Watch Active также можно использовать голосовые команды Bixby.

Galaxy Fit и Galaxy Fit e: здоровье ежедневно – для всех

Galaxy Fit и Galaxy Fit e созданы для всех спортсменов-любителей – от начинающих бегунов до настоящих энтузиастов. Легкие Galaxy Fit и Galaxy Fit e в тонких корпусах очень просто стилизовать, меняя их внешний вид.

«Тонкие и модные Galaxy Fit и Galaxy Fit e позволяют просто и интуитивно отслеживать достижение целей тренировок – как в любительском, так и в профессиональном спорте», - пояснил Аасма.

«Galaxy Fit и Galaxy Fit e автоматически отслеживают движения пользователя и сами распознают различные тренировки: от бега, до гребли и езды на велосипеде. В приложении Samsung Health можно вручную выбрать более 90 различных видов активности и фитнес-браслет Galaxy Fit начнет автоматически отслеживать выбранную тренировку», - добавил Аасма.

Кроме того, фитнес-браслет обеспечивает повседневное благополучие пользователя, анализируя качество сна и давая советы по снижению уровня стресса. Оба устройства обладают защитой от воды по стандарту 5 ATM – их можно носить в душе или в бассейне.

Galaxy Buds: удобство и качественный звук в любой ситуации

Наряду с удобной формой и компактностью беспроводные наушники Galaxy Buds обеспечивают превосходное звучание благодаря настройкам AKG, а функция Enhanced Ambient Sound позволяет отчетливо слышать происходящее вокруг, даже когда наушники у вас в ушах. При помощи встроенных микрофонов наушники усиливают звук окружающей среды, например, беседы, и направляют его прямо в наушники.

Звук голоса самого пользователя также записывается в высоком качестве. Функция Adaptive Dual Microphone использует внутренние и внешние микрофоны в каждом наушнике, чтобы во время звонка голос пользователя звучал четко как в шумной, так и в тихой среде.

Заряда Galaxy Buds хватает на целый день: он обеспечивает до двух часов стриминга Bluetooth и до пяти часов телефонных разговоров. Кроме того, компактный чехол поддерживает заряд аккумуляторов наушников до 7 часов, а 15-минутная быстрая зарядка позволяет использовать Galaxy Buds целых 1,7 часа. Наушники можно без проводов заряжать при помощи новейшего смартфона Galaxy S10, просто положив их на телефон.