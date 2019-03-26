Передовица: разочарованные избиратели Центристской партии

Понятно, что этот результат никого не удивляет. Также нетрудно найти причину: основная часть поддерживающих Центристскую партию, избиратели, для которых эстонский язык не является родным, разочарованы включением EKRE в переговоры по коалиции. Во второй половине февраля поддержка среди избирателей других национальностей составляла 67 процентов для партии, возглавляемой Юри Ратасом, сейчас же она составляет всего 47 процентов. Если запланированная коалиция станет реальностью, очевидно, что спад продолжится. И это касается не только русскоязычных избирателей. Следует также отметить, что поддержка Центристской партии снизилась среди пожилых и людей с низкими зарплатами.

Исследования не стоит недооценивать, с большой вероятностью Центристскую партию ждут непростые времена. Переговоры о коалиции зашли настолько далеко, что надеяться на возвращение к переговорам недавних сторонников уже нереально. Партия реформ вряд ли позовет Центристскую партию в коалицию, а в оппозиции у Центристской партии не будет достаточно денег и влияния, чтобы уменьшить ущерб и вернуть избирателей. Однако рабочие места в новом правительстве, новые финансовые потоки и смена власти могут успокоить не только разочарованных избирателей, но и раздосадованных центристов.

Таким образом, у Юри Ратаса нет теперь других вариантов, кроме как идти до конца в вопросе создания новой коалиции. Может быть, он даже в некотором роде доволен создавшейся ситуацией: в конце концов, падение рейтинга для некоторых более мятежных центристов может указывать на то, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы раскачивать лодку власти и пытаться усомниться в лидерской позиции Юри Ратаса.

Сам Ратас, очевидно, справляется со сложившейся ситуацией. Он невозмутимо отвечает на утомляющие вопросы журналистов, так же хорошо ему удается и диалог с представителями EKRE. Ведь подобную воспитательную роль ему приходилось выполнять и в нынешнем правительстве, когда кто-то из министров ввязывался в очередной скандал и из-за этого другие были вынуждены отступать от своих позиций.

В данном контексте возникает вопрос: а что же даст эстонской демократии создание такой коалиции, которая настолько остро противоречит ожиданиям избирателей?

С одной стороны, совершенно ничего хорошего. С другой – возможно. Ведь заставило же это многих из нас начать задавать более конкретные вопросы и высказывать свое мнение. Потому что демократия означает не только то, что мы можем голосовать каждые четыре года, но и демонстрации, петиции и другие способы выражения своего мнения.