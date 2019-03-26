Обращение министров внутренних дел: осуждаем Хельме за угрозы уличными беспорядками

Бывшие министры внутренних дел выступили с совместным обращением, в котором осудили высказывания об уличных беспорядках политиков EKRE Марта и Мартина Хельме. Портал Rus.Postimees приводит перевод этого обращения в полном объеме.
Уважаемые Март и Мартин Хельме, дорогой народ Эстонии!
Несмотря на разные мировоззрения и политические выборы мы как министры внутренних дел не можем одобрить ни одного призыва, который воспринимается как провоцирование или оправдание массовых беспорядков. В политике слово имеет большую силу. Каждое слово необходимо взвешивать и осознавать значимость своей ответственности.
Трудно поверить, что избиратели дали вам мандат на призыв к нарушению правопорядка. Каждый политик должен знать, что его позиция предполагает зрелость в поступках и в словах, а не устрашение и подстрекательство к насилию, пусть даже косвенно.
Угрозы бросить спичку в пороховую бочку и создать тем самым общественный взрыв, если нынешние консультации провалятся, не входят в пространство ценностей Эстонии. Настраивание друг против друга противоречит государственным и национальным интересам Эстонии. Это раскалывает, а не объединяет общество. Мы хорошо помним по недавнему прошлому, к чему это может привести как в физическом, так и в моральном плане.
Мы все любим Эстонию, и ни у кого нет права ни на словах, ни на бумаге, ни поступками подрывать национальный суверенитет, стабильность и порядок, которые мы строили последние 30 лет. Давайте и дальше жить в спокойствии, которое характерно для северных народов.
Заявление подписали
Калле Лаанет
Маргус Лейво
Тармо Лоодус
Лагле Парек
Ханно Певкур
Катри Райк
Мярт Раск
Эдгар Сависаар
Айн Сеппик
Рийво Синиярв
Олари Тааль
Тоомас Варек