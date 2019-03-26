Российский футболист условно отстранен до конца сезона за слова о темнокожих игроках

Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение наказать нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка за его высказывание о темнокожих футболистах в национальной команде России.
Как стало известно «Чемпионату», 35-летний форвард был условно дисквалифицирован до конца нынешнего сезона, а также наказан штрафом в размере 250 тыс. рублей.
Ранее Погребняк выступил против натурализации футболистов, заявив, что «это смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». В частности, форвард выразил недоумение тем фактом, что в национальной команде играет нападающий московского «Локомотива» Ари, являющийся уроженцем Бразилии. Игрок «быков» в ответ раскритиковал Погребняка.
Известный видеоблогер Василий Уткин прокомментировал решение наказать нападающего «Урала» Павла Погребняка за расистское высказывание в отношении темнокожих игроков сборной России.
«Погребняка наказали за расистские высказывания. По-моему, это возмутительно, я не согласен. Его высказывания не расистские, а идиотские. Я приветствовал бы наказание за идиотизм. В наших краях это создало бы куда более полезный прецедент. Расизма в России нет. А идиотов выше нормы. Правильная формулировка наказания Погребняка не научила бы их задумываться – идиоты же – но хотя бы помалкивать. Упущена историческая возможность», — написал Уткин в своём телеграм-канале.