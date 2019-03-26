Картина дня: коррупционный скандал в Нарве, разочарованные избиратели Центристской партии и обращение министров внутренних дел

Воронов под следствием: в Нарве новое громкое дело о коррупции

Нарвских чиновников подозревают во взяточничестве, кроме того, шести лицам в соответствии с их ролью в деле будут предъявлены подозрения в нарушении требований проведения гостендера, даче взятки, посредничестве в даче взятки и использовании подделанных документов.

Центристская партия опустилась на третье место в рейтинге популярности

По состоянию на конец марта Центристская партия опустилась на третье место в рейтинге популярности политических сил, оказавшись позади Партии реформ и EKRE, выясняется из опроса Kantor Emor, проведенного по заказу Postimees и BNS. Читайте далее...

Ратас: я постараюсь вернуть доверие прежних сторонников Центристской партии

Комментируя результаты исследования, согласно которым популярность Центристской партии понизилась, председатель партии Юри Ратас заявил, что ни одна партия не может принимать решения, опираясь на результаты исследований общественного мнения. Читайте далее...

Передовица: разочарованные избиратели Центристской партии

Центристская партия не стала победителем выборов, хотя разница с Партией реформ составила всего несколько процентов голосов. Сейчас, когда создание коалиции с партиями "Отечество" и EKRE продолжается уже в течение двух недель, рейтинг Центристской партии упал ниже некуда. Конечно, Юри Ратас может занять свое выстраданное министерское кресло, но это ему дорого обойдется. Согласно последним опросам, Партию реформ поддерживает 31,5 процент опрошенных, Центристскую же партию – всего 17,2 процента. Читайте далее...

Обращение министров внутренних дел: осуждаем Хельме за угрозы уличными беспорядками

Бывшие министры внутренних дел выступили с совместным обращением, в котором осудили высказывания об уличных беспорядков политиков EKRE Марта и Мартина Хельме. Портал Rus.Postimees приводит перевод этого обращения в полном объеме.

«Конфеты» из Maxima вызвали скандал

В понедельник социальные сети буквально взорвались от исполненного праведным гневом сообщения Ирины, ребенок которой купил в Maxima и съел «конфеты», которые на деле оказались краской для яиц. Читайте далее...

Президент помиловала мать троих детей, осужденную за мошенничество с лекарствами

В понедельник, 25 марта, президент Керсти Кальюлайд подписала указ о помиловании матери троих детей, отбывающей наказание за подделку дигитальных рецептов на психотропные вещества, и сократила срок ее заключения под стражей. Читайте далее...

Выборы президента Украины: чего опасается и чего ожидает Евросоюз

В Евросоюзе постоянно подчеркивают, что не имеют никаких предпочтений в отношении кандидатов на пост президента Украины. Не стали исключением и депутаты Европарламента, мнение которых выяснило издание Deutsche Welle. Парламентарии уверены, что хорошие отношения Брюсселя и Киева сохранятся и после выборов - независимо от их исхода. Читайте далее...

В Swedbank за подозрительными деньгами охотятся уже давно

Имеющаяся в распоряжении Postimees и общественного телерадиовещания Швеции SVT внутренняя информация Swedbank указывает на многочисленные аудиты, в ходе которых анализировали подозрительные переводы и клиентов банка, но о результатах которых открыто говорить нельзя. Читайте далее...

Европарламент поддержал реформу авторского права