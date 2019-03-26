Эксперты: ответы на десять важных вопросов при покупке недвижимости

Юуль говорит, если в доме имеется подвал, обязательно проверьте, нет ли там повреждений от воды или плесени.

Недостатки, которые могут быть обнаружены позже, не принесут особой радости, поэтому, советует Юуль, даже в теплое время года следует поинтересоваться стоимостью отопления, будь то частный дом, квартира, бокс рядного или парного дома. При покупке недвижимости на вторичном рынке убедитесь, что проведен энергетический аудит дома с обзором потенциальных потерь энергии. В дополнение к расходам на отопление, по мнению Юуль, необходимо определить и другие побочные расходы. Например, узнайте, планируется ли капитальный ремонт? Если это так, расходы на содержание квартиры могут значительно увеличиться.

7. Были ли ранее недостатки в квартире или доме? В целом, ответ на этот вопрос, как и на предыдущий, должен быть включен в договор купли-продажи, говорит Саксинг. «Продавец недвижимости должен сообщить покупателю о возможных недостатках и о тех, которые были в прошлом. Упоминание недостатков в договоре снижает ответственность продавца, но в то же время дает покупателю более четкое представление о приобретаемой недвижимости», - объясняет он.

Юуль также призывает к внимательности. «Если был проведен так называемый косметический ремонт, об этом можно узнать в правлении товарищества или у соседей», - говорит она. В случае реновированной недвижимости она советует справиться, все ли работы выполнялись правильно и в соответствии с законом, и согласованы ли действия с соответствующими ведомствами. «Обязательно проверьте документы!»- напоминает она.

8. Сколько лет крыше, окнам, электропроводке, трубам, отопительной системе? Основываясь на ответах, можно узнать, какой тип и объем работ придется осуществить в ближайшем или отдаленном будущем в доме или квартире. Анализируя срок службы стройматериалов и изучая соблюдение новых требований, конечно, можно поторговаться и о цене объекта.

Юуль говорит, что важно получить информацию о состоянии дома в целом, а также о состоянии отопительной системы, вентиляционного оборудования, водоснабжения, канализации и использованных строительных материалов. «Убедитесь, что все устройства проверены визуально. Посмотрите и выясните, есть ли повреждения от воды или огня», - говорит Юуль.

9. Был ли в квартире или в доме произведен капитальный ремонт? Если да, то кто его делал и когда? «Продавать жилье, которое было отремонтировано без надлежащих документов, не запрещено. Но рыночная цена недвижимости во многом зависит от того, на каком основании и кем ремонт производился», - говорит Саксинг. Пристройка, которая была добавлена к зданию без разрешения на строительство, это не просто дом без документов, а самовольно построенное здание, наличие которого может снизить запрошенную цену в два раза! Изучение документов, связанных со строительством, поможет избежать неожиданных проблем, а также прийти к более низкой продажной цене.

«Следуя новому Закону о строительстве, покупайте жилье, имеющее разрешение на эксплуатацию. Если его нет, банки могут отказаться от финансирования покупки или потребуют включить в договор купли-продажи пункт с указанием срока для получения этого документа. Обязательно попросите у продавца объекта показать вам разрешение на эксплуатацию, или посмотрите информацию в Регистре строений», - предлагает Юуль. Если разрешения нет, вставьте в договор пункт о том, когда продавец обязуется представить его покупателю», - добавляет Юуль.