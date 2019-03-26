Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2007-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
В 2007-м году в Таллинне был произведен так называемый прорыв Тартуского шоссе и построены подземная парковка и башни-близнецы.
Архитектор прорыва: ETP-Grupp. Конструктор: Est-Konsult. Генеральный подрядчик строительства: Lemminkäinen Eesti AS. Бетонные работы: Roxor OÜ. Бетонные элементы: E-Betoonelement AS. Бетон: NCC Industri Eesti AS (теперь: HC Betoon AS), Talot AS.
Архитектор близнецов: Меэли Труу и другие (AB Nord Projekt). Конструктор: Nordprojekt OÜ, Neoprojekt OÜ и Юхан Иднурм, E-Inseneribüroo OÜ, TA-Konsult OÜ. Генеральные подрядчики строительства: Merko Ehitus AS, Lemminkäinen Eesti AS. Бетонные работы: Kontek Int AS, Merko Ehitus AS. Бетонные элементы: Betoneks AS. Бетон: HC Betoon AS, Rudus AS. Опалубка: Doka Eesti OÜ, Peri AS. Стеклянные фасады: Glaskek Alumiinium AS.
Когда в декабре 2007 года свои двери открыл Swissotel, это ознаменовало завершение строительства одного из крупнейших бизнес-проектов в самом центре Таллинна, влияние которого на городское пространство не могло остаться незамеченным. В 2002 году был сооружен прорыв Тартуского шоссе вместе с построенной под ним парковкой на 290 мест, по модному в то время методу PPP (это значило, что кроме общественных средств, привлекается и частный капитал, в данном случае, на строительство новой для нас в то время парковки под дорогой и павильона Сеэги для экспонирования обнаруженных в ходе этого строительства древних стен). Через пять лет после этого было завершено строительство обладающих и по сей день титулом самых высоких зданий в Эстонии башен-близнецов (жилой дом, отель и объединяющее их на нижних этажах бизнес-здание).