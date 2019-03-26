Вт, 26.03.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр
  • Rus.Postimees.ee
  • Европарламент поддержал реформу авторского права

Европарламент поддержал реформу авторского права

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Зал заседаний Европарламента

ФОТО: SCANPIX.

Во вторник, 16 марта, Европейский парламент одобрил неоднозначную директиву ЕС об авторском праве, которая возлагает на медийные организации большую ответственность за публикуемый ими контент.

Несмотря на предшествовавшие голосованию бурные дебаты и активную лоббистскую деятельность Европарламент поддержал реформу в сфере авторского права 348 голосами «за» и 274 «против». 36 депутатов воздержались.

Борьба за реформу в сфере авторских прав в Европе началась в 2016 году, когда Европейская комиссия предложила привести правила в соответствие с цифровой эпохой. Предложение привело к бурным спорам между технологическими компаниями, создателями контента и странами ЕС.

Главным яблоком раздора является пункт, требующий, чтобы принадлежащая Google платформа Youtube и другие платформы удаляли с помощью автоматических фильтров нарушающий авторские права контент. В противном случае им грозит крупный штраф.

Второй вызвавший основательные споры пункт - «сопутствующие авторскому права», в соответствии с которым интернет-платформы должны платить СМИ за новости, к которым платформа отсылает и отрывки которых она публикует.

По словам информагентств, интернет-гиганты вроде Facebook и Google зарабатывают на связанной с этими новостями рекламе миллиарды долларов, в то время как медийные организации терпят убытки.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ