Европарламент поддержал реформу авторского права

Во вторник, 16 марта, Европейский парламент одобрил неоднозначную директиву ЕС об авторском праве, которая возлагает на медийные организации большую ответственность за публикуемый ими контент.
Несмотря на предшествовавшие голосованию бурные дебаты и активную лоббистскую деятельность Европарламент поддержал реформу в сфере авторского права 348 голосами «за» и 274 «против». 36 депутатов воздержались.
Борьба за реформу в сфере авторских прав в Европе началась в 2016 году, когда Европейская комиссия предложила привести правила в соответствие с цифровой эпохой. Предложение привело к бурным спорам между технологическими компаниями, создателями контента и странами ЕС.
Главным яблоком раздора является пункт, требующий, чтобы принадлежащая Google платформа Youtube и другие платформы удаляли с помощью автоматических фильтров нарушающий авторские права контент. В противном случае им грозит крупный штраф.
Второй вызвавший основательные споры пункт - «сопутствующие авторскому права», в соответствии с которым интернет-платформы должны платить СМИ за новости, к которым платформа отсылает и отрывки которых она публикует.
По словам информагентств, интернет-гиганты вроде Facebook и Google зарабатывают на связанной с этими новостями рекламе миллиарды долларов, в то время как медийные организации терпят убытки.